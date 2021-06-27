Мнение: Жара. Коронавирус. Праздники…
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В Санкт-Петербурге в разгар эпидемии коронавируса прошел праздник выпускников «Алые паруса».
А в Татарстане прошел республиканский праздник «Сабантуй».
Судя по фотографиям, люди не сильно опасаются коронавируса. В Татарстане еще и замглавы управления Роспотребнадзора по РТ успокоила людей. Накануне республиканского Сабантуя чиновница заявила:
«Сабантуя бояться не надо! Он проводится на свежем воздухе при высокой температуре окружающей среды. Для вируса эта температура некомфортная, нежелательная, и потому риск какого-то массового распространения вируса на данном мероприятии есть, но не столь критичен».
Отсюда
Правда что ли, что коронавирус плохо жару переносит? Или это чиновница Роспотребнадзора перегрелась?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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