 

Мнение: Жара. Коронавирус. Праздники…

27.06.2021, 3:06, Разное
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В Санкт-Петербурге в разгар эпидемии коронавируса прошел праздник выпускников «Алые паруса».

А в Татарстане прошел республиканский праздник «Сабантуй».

Судя по фотографиям, люди не сильно опасаются коронавируса. В Татарстане еще и замглавы управления Роспотребнадзора по РТ успокоила людей. Накануне республиканского Сабантуя чиновница заявила:

«Сабантуя бояться не надо! Он проводится на свежем воздухе при высокой температуре окружающей среды. Для вируса эта температура некомфортная, нежелательная, и потому риск какого-то массового распространения вируса на данном мероприятии есть, но не столь критичен».


Отсюда

Правда что ли, что коронавирус плохо жару переносит? Или это чиновница Роспотребнадзора перегрелась?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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