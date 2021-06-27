Мнение: О CoVID-19 и Путине

Ну никого не щадит проклятый #коронавирус! Ни стариков, ни молодёжь, ни вакцинированных, ни непривившихся. Особенно этот новый «индийский» штамм Дельта. Он в немалом числе случаев достоверно пробивает вакцинную защиту, будь то лучший в мире «Спутник V», самые модные и передовые Moderna и Pfizer или хвалёная AstraZeneca. Цифры, конечно, не потрясают воображение, но всё же, например, уже 750 полностью вакцинированных американцев умерли от CoVID-19 за всё время. Впрочем, три четверти смертей в этой когорте приходятся на стариков, у которых иммунитет слабее и сопутки больше.

Стоит ли удивляться на этом фоне, что нынешний российский президент Владимир #Путин… снова перешёл в безопасный формат управления страной по телевизору. Да, какую-то вакцину он себе, по собственному выражению, «поставил». Но бережёного Бог бережёт.

Вообще, с коронавирусом у нынешнего главы государства отношения сложные. В самом начале пандемии он явно недооценил серьёзность новой угрозы. Тогда ведь в приоритете было принятие пакета поправок в Конституцию, и #власть старалась не нагнетать. Когда же клюнул жареный петух, Владимир Путин банально спрятался в «бункер» самоизолировался. А страной руководил с очень большой дистанции. Через нечастые видеоконференции. Ну и сейчас, несмотря на прививку, меры безопасности очень строгие, личные встречи сведены к минимуму, протокольные мероприятия тоже.

Последствия такого изоляционизма национального лидера уже сказываются. Ведомая Владимиром Путиным «никчёмная» и «отсталая» #Россия по итогам прошлого года заслуженно вошла – нет, ворвалась! – в Топ-5 мировых экономик…

…по скорости падения благосостояния своих граждан. Это подсчитали аналитики банка Credit Suisse в ежегодном Global Wealth Report (.pdf).

На конец прошлого года на 111,8 млн взрослых россиян приходилось 3,038 трлн долл. совокупного благосостояния (или чистых активов). Это 0,73% от мирового показателя в 418,34 трлн долл.

За год благосостояние российских домохозяйств сократилось на 338 млрд долл. в в номинальном выражении. По этому показателю РФ заняла третье место в мире, уступив лишь Индии (–594 млрд долл.) и Бразилии (–839 млрд). По относительной скорости падения cовокупного благосостояния – на 9,9% за год – у России четвёртая позиция среди 50 крупных стран. На первом месте по этому показателю пережившая масштабную девальвацию реала Бразилия (–23%). Далее следуют Объединенные Арабские эмираты (–13,1%) и Чили (–10,7%).

При этом россияне в основной массе своей, мягко говоря, небогаты. В среднем на каждого взрослого жителя России приходится 27,162 тысячи долларов благосостояния, подсчитали в Credit Suisse. Критикам методики швейцарского банка хотел бы сразу напомнить, что речь идёт о чистых активах населения – т.е. за вычетом ипотечных и прочих кредитов. В этой связи, например, ипотечная квартира, как правило, имеет отрицательную стоимость: выплаты по кредиту за весь его срок в полтора-два раза больше текущей рыночной цены такой недвижимости.

Кроме того, из расчёта благосостояния исключаются доли в имуществе, принадлежащие несовершеннолетним, а стоимостная оценка даётся с поправкой на износ и ликвидность. Сбережения принимаются к расчёту без учёта эскроу-счетов и счетов «До востребования». Акции и облигации учитываются по ликвидационной стоимости, т.е. с дисконтом к рынку. Наконец, делается поправка на неравномерность распределения богатства в России. Такой подход в целом более справедлив, чем простое перемножение количества квадратных метров, приходящихся в среднем на одного россиянина, на среднюю цену квадратного метра городской недвижимости, которую Росстат вычисляет по данным Росреестра – то есть, со значительным влиянием ценовых перекосов в крупных городах.

Итак, если смотреть объективно, за прошлый год россияне даже не просто обеднели, о чём говорит негативная динамика реальных доходов населения, но резко обеднели. В чём прямая заслуга правительства и президента, во-первых, отказавшихся от масштабных программ поддержки населения в #коронакризис, причём такая скаредность стала следствием прямого указания Кремля не палить резервы. И во-вторых, реализующих противоречивую и непоследовательную политику в отношении коронавирусной инфекции даже сейчас, что вынуждает многих россиян буквально проедать сбережения.

Ну и для понимания, где именно находится #Россия сегодня. Медианное благосостояние россиян – 5431 долл. на человека – примерно соответствует уровню Перу и Эквадора (5445 и 5444 долл. соответственно), немного отстает от показателей Египта (6329 долл.), но при этом опережает Габон (4685 долл.) и Экваториальную Гвинею (4651 долл.). Вот от этого и нужно отталкиваться, говоря об истинном уровне жизни населения в богатой ресурсами стране.

Какой памятник Владимиру Путину воздвигнем за такую «победу» над коронакризисом?

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