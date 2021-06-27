Зеленский записал обращение к кандидатам на пост канцлера Германии. Видео

Зеленский отметил, что выборы в Бундестаг имеют большое значение для Украины. Он рассказал, что вблизи украинской границы остается около 100 тыс. российских военных и задал несколько вопросов кандидатам на пост канцлера Германии.

Они касаются евроинтеграции Украины и вступления в НАТО, гарантий безопасности страны, строительства “Северного потока – 2”. Также Зеленский отреагировал на инициативу Германии и Франции пригласить на саммит ЕС президента РФ Владимира Путина, которая не нашла поддержки практически у половины лидеров Евросоюза и в итоге была отклонена.

“Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?” – спросил он.

Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер – федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии) Олаф Шольц и сопредседатель партии “Союз 90 / Зеленые” Анналена Бербок, сообщили в ОПУ.

Об их ответах Офис президента не информирует.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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