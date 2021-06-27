 

Подростков подстрелили из пневматического ружья в Омске

27.06.2021, 2:38, Новости дня
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В Омске подростков обстреляли из пневматического ружья, ранения получили девочки 11 и 14 лет, полиция проводит проверку и ведет розыск подозреваемого, сообщили в региональном УМВД.

«В отделе полиции № 4 УМВД РФ по городу Омску зарегистрирован материал проверки по факту причинения телесных повреждений двум девочкам 14 и 11 лет. Травмы были нанесены неустановленным лицом предположительно из пневматического оружия, когда несовершеннолетние находились на виадуке у железнодорожного вокзала», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемого. Состояние пострадавших официально не уточняется. По данным городских СМИ, девочек госпитализировали, им провели операции.

В апреле в Приморском крае пожилой мужчина выстрелил в подростка из пневматического ружья во время конфликта, несовершеннолетний получил тяжелое ранение.



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