 

«Lamborghini Кокорина» забрали на штрафстоянку в Москве

27.06.2021, 2:38, Новости дня
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В Москве на штрафстоянку забрали желтый Lamborghini, который прежде принадлежал футболисту Александру Кокорину. Нынешний хозяин машины неизвестен.

Правоохранители остановили машину в центре столицы, так как на ней не было номеров. Зато «целая коллекция номеров» нашлась в самой машине. Мужчина, который управлял иномаркой, заявил, что он просто водитель, а хозяина автомобиля назвать отказался, передает РЕН ТВ. 

Прежде машина принадлежала Кокорину – он ездил на ней с номерами Х009АМ (эти номера полицейские нашли и в Lamborghini). РЕН ТВ сообщает, что машину переоформили на мать Кокорина Светлану, но, по некоторой информации, учет на нее был аннулирован.

Кокорин приобрел Lamborghini Aventador в 2015 году. Это не просто спорткар, а эксклюзивная серия LP 720-4 50. Итальянский концерн выпустил ее к 50-летию бренда. С конвейера сошли всего 100 машин. Стоит авто более 33 млн рублей. В 2020 году Кокорин заявлял, что «захотел очиститься» и избавился от Lamborghini, пишет «Комсомольская правда».

«Чемпионат» пишет, что Кокорин «аннулировал учет, чтобы не платить штрафы, и ездил без страховки», поэтому машину «хозяину могут не вернуть».

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже в кафе они избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. В 2019 году футболисты вышли из колонии. В мае 2020 года суд отменил приговор.



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