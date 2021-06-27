Корреспонденту РИА «Новости» отказали в аккредитации на митинг Трампа

Свыше 500 журналистов хотели освещать митинг экс-президента США Дональда Трампа в Огайо, сообщил его советник Джейсон Миллер.

Миллер рассказал, что из более чем 500 запросивших аккредитацию допущены 310 журналистов. По словам Миллера, «Байден даже не может собрать больше 500 человек на мероприятии», передает РИА «Новости».

При этом корреспондент РИА «Новости» получил отказ без объяснения причин.

Трамп в субботу вечером выступит в Веллингтоне, штат Огайо. Это одно из первых его публичных выступлений с момента ухода с должности 20 января. Население Веллингтона не составляет и 5 тыс. человек. Ожидается, что митинг Трампа соберет от 10 до 20 тыс. посетителей. На дорогах образовались очереди машин, парковки переполнены, собрались толпы людей.

Это будет первое крупное мероприятие, которое устраивает комитет политических действий Save America, созданный Трампом. Формально митинг, на котором выступит бывший хозяин Белого дома, проводится в поддержку республиканца Макса Миллера, планирующего в следующем году избираться от Огайо в Палату представителей Конгресса США, передает ТАСС.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.