Романтическое

Нельзя привиться от войны, дурной страны, чужой жены… Они мутируют же, черти!

Вот праздник «Алых парусов»,

Приветствий, плаваний и плясок.

Толпа стояла пять часов —

Причем, естественно, без масок.

Смотрю на это торжество

С восторгом тайным и жестоким:

Нельзя ж привиться от всего.

Все от чего-нибудь да сдохнем.

Собянин прав, хоть он не там:

Сказали «все», подняли чарку —

Но тут явился новый штамм,

И все усилия насмарку.

Нельзя привиться от войны

(Ничьим пророчествам не верьте),

Дурной страны, чужой жены…

Они мутируют же, черти!

Родное русское село,

Пока ползло к заветной цели,

Напрививалось от всего —

Мы всем подряд переболели.

Но вирус тактику менял,

Его прогресс ежеминутен:

Взамен Павленко — Симонян,

Низвергнут Сталин — вырос Путин…

Распространяется как спрей

Любая хворь, любая пакость,

Она мутирует быстрей —

Над этим бесполезно плакать.

Чуть победишь новейший штамм —

Навстречу новый, накось выкусь.

Так что ж теперь — выпускникам

Публично не отметить выпуск?

Пускай прививочник-дурак

Пугает массой околесиц —

Тут мало праздников и так.

Вдобавок лето длится месяц.

К чему разругиваться вдрызг

Из-за политики ужасной?

Ходить на митинг — глупый риск.

Ходить на праздник — долг гражданский!

Не нагнетайте вашу жуть

В счастливый день. Даю вам слово,

Я чем угодно заражусь

За право выслушать Беглова.

И с точки зрения страны,

Где всякий принцип обесценен,

Нам все равно и все равны:

Холера, ковид, Путин, Ленин,

И жизнь, и смерть, и яд, и мед,

И вакцинация, и стенка,

И бунты, и наоборот,

И Шойгу, и Денис Проценко.

Равны герой и сукин сын,

Святой и грязный безобразник.

И раз от смерти нет вакцин —

Махнем рукой, и все на праздник.

Спеши, «Секрет», из дальних мест,

Тебя пришла встречать Каперна!

(Ассоль сослали под арест,

Но по заслугам же, наверно?).

Ура! Гуляй, рванина, блин,

По нам никто не станет плакать.

Когда бы это видел Грин —

Он умер бы. Но он и так ведь.

Дмитрий Быков

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