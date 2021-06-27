 

Премьер Италии допустил, что российский “Спутник V” никогда не получит одобрение регулятора в ЕС

27.06.2021, 1:44, Новости дня
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Об этом он сказал 25 июня, сообщает агентство ANSA. 

Драги говорил о кампании вакцинации в Италии и опасности штамма “Дельта”. Премьер отметил, что российский препарат пока не смог получить одобрение ЕМА, “и возможно никогда не получит” его. 

Также Драги подверг сомнению эффективность китайской вакцины от коронавируса, но не сказал, какую именно имеет ввиду. 

Контекст:

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина “Спутник V” подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало издание Politico.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 27 апреля “Ведомости” писали, что первый этап проверки закончен, 24 мая в пресс-службе ЕМА “Известиям” не смогли точно сказать, когда будет готово заключение, и говорили, что исследование будет продолжаться еще как минимум месяц, но до сих пор оно не опубликовано. 

Всемирная организация здравоохранения проверила четыре производственные площадки вакцины “Спутник V”. На одном из заводов специалисты ВОЗ обнаружили проблемы с целостностью данных контроля качества и результатов испытаний, писала The Guardian 23 июня со ссылкой на предварительный отчет организации. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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