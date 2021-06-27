Кучма: Конституцию Украины можно и нужно менять, но только в жизненных интересах украинского народа

В материале, вышедшем 26 июня, Кучма рассказал историю принятия Основного документа и внесения изменений в него в течение всей истории независимости.

“Так случилось, что Конституция стала делом всего моего длительного, десятилетнего президентства. Лишь через несколько недель после своего первого избрания я инициировал процесс, который завершился принятием “президентско-парламентской” Конституции 1996 года. А за несколько недель до конца своей второй каденции я добился принятия “парламентско-президентской” политреформы, которую часто называют Конституцией 2004 года. Пожалуй, ничто другое не может так показательно продемонстрировать, какой долгий путь прошла Украина за то десятилетие, через какие глубокие изменения прошла, какой стремительный взлет совершила. Время подтвердило, что я боролся за исторически правильный выбор: сегодня Украина живет по нормам, принятым именно 8 декабря 2004-го”, – написал второй президент.

Кучма подчеркивает, что Конституцию Украины можно менять, но только если этого требуют тенденции времени.

“Конституция каждый день защищает общество и каждого гражданина. Но бывают моменты, когда общество и граждане должны защитить Конституцию. Значит ли это, что Конституция должна быть неприкосновенной? Конечно, как и любой сложный организм, Конституция должна развиваться, совершенствоваться. Конституцию можно и нужно менять по требованиям времени. Но происходить это может только в жизненных интересах украинского народа, а не в результате капризов или злоупотреблений кого-то “наверху”, – отметил он.

Контекст:

День Конституции в Украине отмечается 28 июня. В этот день в 1996 году Верховная Рада поле так называемой конституционной ночи утвердила Основной закон страны.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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