 

В правительстве рассказали, сколько украинцев получают субсидии и льготы

27.06.2021, 1:44, Новости дня
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“В Украине есть две программы для поддержки людей в случае роста тарифов. Первая – это льготы. Это скидка от 25% до 100% в зависимости от категории льготника. Таких людей 1,6 млн в Украине. По отопительному сезону я говорю. И средний размер такой льготы, оплаты от государства – 1 тыс. грн. Конечно, вторая форма поддержки или государственной программы – это субсидии. Это 3 млн домохозяйств. В отопительный сезон средний размер субсидии был 1,8 тыс. грн”, – сказала она. 

Лазебная отметила, что все, кто в прошлом отопительном сезоне получал субсидии, в этом сезоне будут автоматически их получать. 

“Мы сказали: все, кто получал субсидию в прошлый отопительный сезон, мы сделаем это без обращения граждан. Органы соцзащиты передадут эти данные Минфина, они проверят все эти критерии. По тем критериям, если ничего не изменилось, все автоматически получат переназначения субсидий. Но там 400 тыс. человек, которые придут, принесут заявление и декларацию о доходах и имущественном состоянии”, – пояснила министр.  

Контекст:

В январе Минсоцполитики сообщало, что субсидии получает более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составлял тогда около 1633 грн. 

В прошлом году субсидии получали примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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