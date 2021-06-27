В Москве второй раз за неделю покусали полицейского

Женщина, которую задержали за отказ соблюдения санитарных требований в столичном МФЦ, укусила полицейского, информирует главк МВД по Москве.

Как сообщается на сайте главка, в пятницу полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно».

По отношению к прибывшим полицейским женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя». Ее доставили в отдел, составлены административные протоколы. Материалы «по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения», говорится в сообщении.

24 июня сообщалось, что в Москве на Зубовском бульваре произошел конфликт между мужчинами, в результате один из его участников укусил прибывшего на место полицейского.