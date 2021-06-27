Стилисты назвали трендовые прически следующего сезона: их можно носить уже летом

Хотите ли вы оставить свои волосы длинными или же придать своему каре новый вид? Быть может, вы хотите сменить длину или же цвет своих волос, так как вам надоело однообразие? К чему бы вы ни стремились, эта подборка поможет вам найти ту прическу, в которую вы влюбитесь с первого взгляда. К тому же все они будут в моде еще несколько сезонов.

Прически в стиле 70-х

Если вы вдруг устали выпрямлять свои естественно кудрявые волосы, то у нас для вас хорошая новость. Следующей осенью естественные волнистые пряди будут в моде.

Эти стрижки, вдохновленные 70-ми годами, заставят вас выглядеть жизнерадостно и прекрасно. Они будут многослойными, со множеством текстур и подвижностью.

Длинные волосы и прямая челка

В этом сезоне по-прежнему будут актуальны длинные волосы. Вы можете сделать себе простую или же многослойную прическу – не важно.

Останется на пике популярности и челка, однако к ней будут свои требования. Прежде всего в тренде будет челка в сочетании с длинными прямыми волосами. Что касается формы, популярной будет либо челка, которая касается глаз, либо детская. Она должна быть очень прямой (пример – на главном фото статьи).

Длинные многослойные прически

Подвижность – одна из концепций, которую вы чаще всего услышите этой осенью-зимой в отношении причесок. Волосы станут очень динамичными благодаря наличию слоев и тонких кончиков, которые уменьшают вес волос и придают им большую силу и объем. Такая прическа прекрасно обрамит лицо и выделит его.

Длинный боб

Стрижка боб будет сопровождать нас вечно, потому что она очень мила, женственна и хорошо смотрится на всех женщинах, но она всегда меняется и приобретает новые нюансы. В ближайшее время в моде будет длинный боб почти без слоев, который должен доставать до плеч. Он особенно подойдет обладательницам слегка волнистых волос.

Новый маллет

В моде по-прежнему будет держаться маллет. Это смелая стрижка, подходящая не всем типам лица. В этом сезоне особенно будет актуален кудрявый, слегка отросший маллет. Основное преимущество этой стрижки состоит в том, что за ней очень легко ухаживать.

Другие вариации маллета

Маллет демонстрирует больше вариантов и осмеливается выходить за пределы плеч или изменять длину прядей на затылке и укорачивать бакенбарды. Он будет популярен во всех вариациях. Несменным остается лишь его бунтарский вид и общий стиль.

Очень короткие волосы

Если ваше лицо овальное или ромбовидное, не важно, насколько вы хотите, чтобы ваши волосы были короткими, потому что они будут отлично смотреться на вас. К тому же в моде будут короткие волосы. Стрижка под машинку очень стильная и комфортная, а когда вам надоест ее носить вы можете позволить ей отрасти в стрижку пикси.

Мужественный пикси

Пикси – еще одна прическа, которая никогда не выйдет из моды, но в этом году она будет маскулинизирована, и ее будут носить несколько дольше. Эта простая и мужественная стрижка преобразит ваш образ и сделает его более дерзким и смелым.

Эти стрижки выглядят стильно и молодо. Вы можете смело выбрать себе любую из них, ведь они останутся на пике популярности еще не один сезон.