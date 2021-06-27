Бизнесмен из российского списка Forbes умер от коронавируса

Предприниматель из российского списка Forbes Олег Бурлаков, скончался на 72-м году жизни из-за коронавируса, пишут СМИ.

Олег Бурлаков скончался 23 июня в Монако от коронавирусной инфекции, передает Forbes со ссылкой на собеседника, близко знавшего предпринимателя.

Бурлаков, по этим данным, жил последние годы в этой стране, но некоторое время назад приезжал в Москву.

Предприниматель был совладельцем «Стройлесбанка», также в его собственности находились лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс».

В списке 200 самых богатых бизнесменов страны он занимал 177-е место. Состояние Бурлакова оценивалось в 650 млн долларов.