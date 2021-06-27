Москва призвала Лондон сделать выбор между диалогом и провокациями

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин прокомментировал британскую провокацию у берегов Крыма.

Он отметил, что «в последнее время» с Лондоном «немного пошел политический диалог», причем случилось это «по инициативе британцев», Москва «надеялась развивать как-то» этот диалог. Однако «такие вещи», как заход эсминца в территориальные воды РФ – «это сбой», сказал Келин в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Он сообщил, что собирается провести «встречи с людьми достаточно ответственными, которые отвечают за внешнюю политику, вопросы безопасности» в Великобритании. Он «надеется прояснить это дело вместе с ними и четко достаточно сказать – либо политический диалог, либо провокации», передает ТАСС.

Напомним, британский эсминец «Дефендер» нарушил морские границы РФ вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.