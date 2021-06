Киев подтвердил отзыв подписи под заявлением ООН по уйгурам. СМИ писали, что Китай ради этого угрожал остановить поставки вакцин

Об этом говорится в заявлении представительства Украины при ООН и других международных организациях, опубликованном 25 июня.

О причинах отзыва подписи под заявлением о ситуации в Синцьзяне, которое представили 22 июня на заседании Совета ООН по правам человека и которое Киев изначально поддерживал, не сообщается.

Координатор проекта Free Hong Kong Center Артур Харитонов в Facebook отметил, что китайские государственные СМИ уже подают это как победу. В частности он обратил внимание на материал канала CGTN, в котором заявление называют “антикитайским”.

“Китайская Russia Today, “мусорник” CGTN уже сообщил о заявлении МИД Украины об отзыве подписи с документа ООН из-за “стратегического партнерства с КНР”. Это официальный вестник Компартии Китая”, – написал он.

https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/5800491676659115

Газета Global Times в Twitter написала, что МИД Китая приветствует решение Украины отозвать подпись в поддержку заявления.

China welcomes #Ukraine’s move withdrawing its support for an anti-China joint statement at #UNHRC 47th session, which embodies the spirit of maintaining autonomy and seeking truth from facts, and is also in line with the UN Charter and basic norms of intl relations: Chinese FM pic.twitter.com/jcc8KThtQx

— Global Times (@globaltimesnews) June 26, 2021

Контекст:

The Associated Press, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, писало, что Китай шантажировал Украину, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной своей подписи под заявлением о ситуации в Синцьзяне.

В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам (мусульмане-сунниты).

Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря 2020 года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

19 января, в свой последний день в должности госсекретаря США, Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств и отдал распоряжение Госдепартаменту продолжать расследовать и собирать информацию о том, что происходит в Синьцзяне.

На следующий день Китай ввел санкции против 28 человек из администрации 45-го президента США Дональда Трампа, включая Помпео.

В Украине зарегистрирована только одна китайская вакцина от коронавируса – CoronaVac компании Sinovac Biotech. Из законтрактованных Минздравом 1,9 млн доз препарата CoronaVac Украина уже получила 1,7 млн доз. Последняя партия в 500 тыс. доз прибыла в страну в конце мая.

Поставкой препарата в Украину занимается украинская компания “Лекхим”.

Кроме CoronaVac, в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—