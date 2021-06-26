 

В США расширили список побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna. Туда добавили риски воспаления сердечной мышцы

26.06.2021, 23:48, Новости дня
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“Сегодня FDA объявляет о внесении изменений в информационные бюллетени для пациентов и поставщиков медицинских услуг Moderna и Pfizer/BioNTech. Данные вакцины предполагают повышенный риск миокардита и перикардита после вакцинации”, – заявило FDA.

Риск особенно повышается после введения второй дозы. Пациенты должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если они почувствуют боль в груди, одышку или ощущение учащенного сердцебиения, трепетания или стука сердца.

Педиатр из Детского медицинского центра Коэна в Нью-Йорке Генри Бернштейн сказал AFP, что такие побочные эффекты – чрезвычайно редкое явление и если они и случаются, то проходят в легкой форме.

Контекст:

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) сообщали, что с апреля 2021 года в США участились случаи миокардита и перикардита у пациентов до 30 лет после вакцинации препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Информации о появлении таких симптомов после получения прививки Johnson & Johnson не было. Всемирная организация здравоохранения обещала изучить случаи воспаления сердечной мышцы после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech.

Миокардит – это воспаление сердечной мышцы, перикардит – воспаление наружной оболочки сердца. В обоих случаях иммунная система организма вызывает воспаление в ответ на инфекцию или какой-либо другой фактор. Симптомы могут включать боль в груди, одышку или учащенное сердцебиение, уточнили в СDC. Большинство пациентов в США, у которых появились такие симптомы, хорошо реагировали на лечение, их состояние быстро улучшилось.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%). Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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