 

МИД Китая ответил на обвинения в шантаже Украины поставками вакцин от коронавируса

26.06.2021, 23:48, Новости дня
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25 июня агентство написало, что Киев сначала поддержал заявление ООН, а потом из-за угрозы, что Китай может заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса, отозвал подпись.

Об отзыве представительство Украины при ООН и других международных организациях сообщало 25 июня, но там не информировали о причинах. Других комментариев украинские дипломаты пока не давали.

МИД Китая заявил, что предоставление страной вакцин против COVID-19 и противоэпидемических материалов другим государствам “не направлено на получение выгоды, нет ни геополитической цели, ни каких-либо политических условий”.

В Пекине “не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями” при импорте китайских вакцин.

Контекст:

В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам (мусульмане-сунниты).

Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря 2020 года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

19 января, в свой последний день в должности госсекретаря США, Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств и отдал распоряжение Госдепартаменту продолжать расследовать и собирать информацию о том, что происходит в Синьцзяне.

На следующий день Китай ввел санкции против 28 человек из администрации 45-го президента США Дональда Трампа, включая Помпео.

В Украине зарегистрирована только одна китайская вакцина от коронавируса – CoronaVac компании Sinovac Biotech. Из законтрактованных Минздравом 1,9 млн доз препарата CoronaVac Украина уже получила 1,7 млн доз. Последняя партия в 500 тыс. доз прибыла в страну в конце мая.

Поставкой препарата в Украину занимается украинская компания “Лекхим”.

Кроме CoronaVac, в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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