Исландия отменила все ограничения, введенные из-за COVID-19. В стране вакцинировано 60% населения

Министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир уточнила, что отменят социальное дистанцирование, ограничения на собрания и рабочее время, а также ношение масок.

“Мы возвращаемся к той модели общества, в котором мы можем нормально жить. Мы стремились к этому с тех пор, как начали ограничивать собрания из-за пандемии более года назад”, – заявила министр.

С 1 июля въезжающих в Исландию и предоставивших справки о вакцинации препаратами, одобренными европейским регулятором, освободят от обязательного тестирования на COVID-19.

Около 87% жителей Исландии получили по крайней мере одну дозу вакцины, почти 60% полностью вакцинированы от COVID-19. Власти отметили, что ожидают в будущем небольшие очаги распространения инфекции.

“Мы уверены, что наши возможности по отслеживанию контактов и готовность населения соблюдать требования карантина и изоляции окажутся достаточными для борьбы с любыми новыми вспышками”, – сказал глава департамента гражданской защиты Видир Рейниссон.

В правительстве добавили, что большинство диагностированных в этом году случаев заболевания относятся к альфа-варианту коронавируса, или “британскому” штамму. По словам главного эпидемиолога Исландии Торолфура Гуднасона, карантин помог снизить уровень распространения инфекции.

Контекст:

В Исландии проживают около 360 тыс. человек. В настоящее время 12 человек находятся на самоизоляции из-за заражения. Всего за время эпидемии в стране выявили более 6,6 тыс. больных COVID-19, умерло от этой болезни 30 человек. По данным минздрава Исландии, в 2021 году в стране от коронавирусной инфекции умер один больной.

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