El País – испанцы празднуют отмену обязательного ношения масок на улице

В Испании с субботы отменяется введённое в связи с распространением коронавируса более года назад обязательное ношение масок на улице, передаёт El País. Тем не менее далеко не все испанцы решаются отказаться от средств индивидуальной защиты из-за страха перед коронавирусом, который в мире пока так и не удалось победить.



Reuters

В тот момент, когда часы на башне площади Вила-де-Грасиа в Барселоне пробили двенадцатый раз, ознаменовав наступление полуночи, толпа взорвалась ликованием и десятки защитных масок взлетели в воздух, пишет El País. Через 401 день после объявления испанских властей об обязательном ношении масок в общественных местах в Испании разрешили выходить на улицы без них.

«Мне не терпелось снять её, но также я немного побаивалась. Мой отец умер от коронавируса, и теперь я немного опасаюсь»,— рассказала изданию 48-летняя Вероника Амот, пришедшая на площадь Вила-де-Грасиа отпраздновать решение правительства в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.

Так, заболеваемость коронавирусом в Испании установилась на уровне 95 случаев на 100 тыс. человек. При этом по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили более половины граждан страны.

Как напоминает El País, более года назад правительство Испании впервые объявило об обязательном ношении масок на открытом воздухе, в случае если соблюдение дистанции в 1,5 м невозможно. Затем ношение средства индивидуальной защиты на улице стало обязательным в любом случае.

Однако с субботы порядок использования маски вновь стал гибким — она нужна лишь в закрытом помещении и на открытом воздухе при невозможности соблюдения дистанции в 1,5 м.

Жители Испании почти единодушно приняли обязательное ношение маски, которая «стала спасением от невидимого глазу врага», в том числе из-за страха административных штрафов и осуждающих взглядов со стороны других людей. Так, согласно последнему опросу Центра социологических исследований, 99,4% испанцев регулярно пользуются маской.

Теперь эксперты и психологи предупреждают, что множество людей ждёт удивление и эйфория, однако некоторые могут испытывать стресс, когда после столь долгого времени они вновь увидят лица друг друга. При этом они полагают, что адаптация не займёт много времени, так как к обязательному ношению масок испанцы привыкли довольно быстро. Хотя многие признаются, что за это время забыли как выглядят без маски некоторые их знакомые, специалисты считают, что данное ограничение не травмировало жителей страны.

«Это было важным и довольно угнетающим ограничением, но длилось это не так долго, чтобы травмировать людей», — приводит El País слова клинического психолога Бегоньи Элисанде.

Впрочем, издание отмечает, что хотя начиная с апреля в стране наблюдалась тенденция к снижению кривой заболеваемости, в течение трёх дней число новых случаев заражения немного возросло, и совокупный показатель заболеваемости вновь постепенно растёт. В связи с этим эпидемиологи призывают соблюдать осторожность.

По словам 21-летней Оны Лопес, она продолжит носить маску при скоплении людей на улице из-за страха перед коронавирусом. «Снять маски будет странно, потому что мы так привыкли к ним. Например, когда мы смотрим архивные снимки или старый фильм, где люди ходят без масок, это кажется очень странным», — призналась девушка.

Не откажется от маски и 34-летний Тони Гарсия, который опасается того, что коронавирус в мире пока так и не победили. По его словам, он не боится за себя, но не хотел бы заразить отца и племянника, которые живут с ним.

Не обходит вниманием El País и ещё один немаловажный аспект обязательного ношения средств индивидуальной защиты — их влияние на бюджет испанцев. Благодаря неоднократному регулированию цен на маски испанским правительством и тому, что в данный момент предложение превышает спрос, хирургические маски можно купить примерно за 12 центов. Однако стоимость других масок может заметно превосходить эту цифру. По данным Центра социологических исследований, один испанец использует около 5,5 масок в неделю, это где-то 22 маски в месяц, что так или иначе бьёт по карману испанцев.