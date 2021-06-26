Focus – в Германии облегчили получение гражданства для потомков жертв нацизма

Немецкие власти приняли поправку, которая облегчает процедуру восстановления в правах гражданства для жертв нацизма и их потомков, пишет Focus. Теперь законные основания для получения немецкого паспорта есть и у тех, кто не был лишён гражданства насильно. Также Берлин снял ограничения по срокам на репатриацию, объясняет немецкое издание.



Reuters

Теперь у бóльшего числа людей, которые стали жертвами преследований со стороны нацистов, появились законные основания для получения немецкого паспорта, пишет Focus. Соответствующую поправку приняли в бундестаге и Федеральном совете. Теперь гражданство смогут получить не только те, кого лишили его насильно, но и те, кто, например, бежал из страны, объясняет немецкое издание.

Новое правило распространяется и на потомков немецких матерей, а также детей, рождённых вне брака, при чём не только еврейского происхождения, но и относящимся к другим группам, например, рома. До этого для этих людей существовала облегчённая форма восстановления в правах гражданства, но в законе она не была закреплена. Теперь же это упущение ликвидировано. Также поправка снимает ограничение по срокам на репатриацию.

Центральный совет евреев Германии поприветствовал эту реформу, а также решение немецких властей отказать в предоставлении гражданства тем, кто в прошлом совершал преступления на почве антисемитизма или другой человеконенавистнической идеологии. «Коалиционное правительство совершило важные правовые шаги в соответствие с исторической ответственностью, которую несёт Германия», — заявил президент организации Йозеф Шустер. По его словам, это давно уже нужно было сделать.