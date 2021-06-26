 

Кадыров решил баллотироваться на пост главы Чечни

26.06.2021, 23:44, Новости дня
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Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал согласие баллотироваться на новый срок.

В соцсети «ВКонтакте» Кадыров сообщил, что состоялась конференция Чеченского регионального отделения «Единой России». Основным вопросом стало выдвижении кандидатуры на должность главы Чечни от партии. «В результате тайного голосования члены ЧРО единогласно проголосовали за вашего покорного слугу!» – сообщил Кадыров.

Он заявил, что «вопрос участия в выборах оставался» для него «открытым до последнего момента». Кадыров «принял для себя твердое решение, что не выставит свою кандидатуру, если даже несколько процентов» населения Чечни «будут против». По его словам, «определяющим стало обращение нашего Национального лидера Владимира Путина, делегатов Всемирного съезда народов ЧР и коллег из «ЕР». Кадыров сообщил, что «прислушался к воле» общества и главы государства «и дал согласие на участие в выборах».

Кадыров «выразил признательность участникам конференции». Он отметил. что «принятое в ходе тайного голосования решение – большая честь и ответственность». Действующий глава региона обещал не жалеть «ни сил, ни средств и даже жизни, чтобы оправдать оказанное доверие». Кадыров решил «не тратить драгоценное время на предвыборные обещания и агитации», а «принимать конкретные меры для роста благополучия народа».

«Ведь действия намного убедительнее, чем слова. Сегодняшняя республика яркий тому пример! На протяжении многих лет я придерживаюсь этого принципа и не собираюсь отступать ни на шаг!» – сказал он.

Напомним, Кадыров сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции, что ждет дальнейших указаний по выборам главы республики и, «как преданный пехотинец» президента готов выполнить любой приказ главы государства. Путин в ответ предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок.



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