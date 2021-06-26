 

Иран озвучил размер задолженности перед Россией за АЭС

26.06.2021, 23:44, Новости дня
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За работы по созданию АЭС «Бушер–2» Тегеран должен российской стороне около 500 млн евро, сообщил вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи

Он сообщил, что Иран «должен РФ 500 млн евро» за «Бушер–2». Кроме того, Тегеран пока не заплатил РФ за топливо для станции «Бушер–1», которая уже «вырабатывает электричество». По словам Салехи, «финансовое положение страны сегодня особенное», передает ТАСС.

В 2019 году в Иране началось строительство второго энергоблока АЭС «Бушер». Первый блок АЭС «Бушер» был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года, а в апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию. Контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер» был подписан в ноябре 2014 года.



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