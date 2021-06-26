Ты не мама просто – Личное мнение

Своего родить хочет, но не может — вцепилась в чужого. Именно так выглядит в моих глазах отношение Анастасии Макеевой к сыну мужа-гастарбайтера.



Фото: Соцсети

Подросток больше не живёт с матерью, братьями и сестрой, а переехал в Москву к малохольному папаше и громоздкой мачехе, которая, по необъяснимым причинам, увидела в этом малохольном свое женское счастье.

Теперь пацана, вместо того, чтобы нагрузить списком литературы на лето, нормально подстричь и заставить бегать по утрам, таскают по ток-шоу.

Недавно вон к Малахову припёрли, где ему, видимо, редакторши надули в уши, что и как говорить, чтобы быдлу было интересно смотреть этот цирк.

Парень зашёл с козырей:

Это наше шоу теперь будет. У меня есть любимый папа и любимая мачеха. Ты не мама просто.

Да, вот так просто взял и открестился от матери, которая его рожала, растила, воспитывала, и которая его, в отличие от Макеевой, по-настоящему любит.

Пацан пока не понимает, что добренькая мачеха ему многое позволяет не от большой любви к нему, а из-за желания сломить его мать.

А что может сломить женщину сильнее, чем предательство ребёнка? Разве что его смерть.

Я думаю, Макеевой плевать и на пацана, и, по большому счёту, на гастарбайтера. Настя, хоть и плохая, но актриса, и сейчас она играет в свою собственную, личную семью, построенную на пепелище чужой.

В семье нужен ребёнок. Своего Макеева родить не может. Взяла чужого, уже готового. Без бессонных ночей и обосранных памперсов.

О том, какую травму нанесёт пацану его отчуждение от матери, братьев и сестры, Настя не думает. Вцепилась. Подкупила. Срёт в голову.

Ей это всё аукнется. Так и останется бесплодной, а, если и родит, то ребёнок расплатится за её грехи сполна. Вот увидите. Я редко, когда ошибаюсь, и точно не в этот раз.

Насте же хочу пожелать не родить. Хотеть, пытаться и не смочь.

А вы что пожелаете актрисе Макеевой?

—