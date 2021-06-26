Сдержанный и модный: советы по созданию трендового маникюра paintpoint

Ногтевая индустрия постоянно движется вперед и создает такие направления в стиле, которые позволяют наносить новый дизайн на разную форму ногтей. Paintpoint — точечный летний маникюр. С помощью разного размера точек можно изобразить на ногтях любой узор или рисунок. Мастер для этого использует акриловую краску, наклейки, блестки и какое-то другое изображение.

Возможности точечного маникюра

Многих модниц привлекает такой дизайн ногтей. Преимущества paintpoint состоят в следующем:

простота и универсальность;нанесение на ногти любой длины и формы;недорогое покрытие;использование любого цвета и декора;оригинальность;сочетание с различной техникой создания дизайна.

Следует лишь приобрести пару различных по цвету лаков, блестки или стразы, необходимые инструменты для нанесения узора из точек.

Лучшие идеи создания маникюра с точками

Маникюр paintpoint только на первый взгляд кажется простым. На самом деле это целая композиция из различных оттенков цвета, узоров и орнаментов. Самые популярные варианты точечного маникюра:

В стиле минимализма характерная черта — простота и естественность. Это небольшие рисунки и отдельные точки, которые изображены по одной на каждом ногте, смотрятся скромно и стильно. Такой вариант можно использовать с любым нарядом. Узоры позволяют создать композиции разных видов. Они могут быть однотонными и разноцветными, покрывать полностью ноготь или частично. Такое изображение подойдет романтическим натурам, может использоваться с праздничным нарядом. Комбинированный вариант смотрится гармонично, когда сочетается с разными видами техники наложения маникюра. Точки наносятся вместе с другими фигурами или линиями, а некоторые ногти могут оставаться непокрытыми лаком. Необычность такого дизайна не оставит никого равнодушным. Лунный вариант — простой и лаконичный. Его можно оформить в матовом варианте или глянцевом, ярким или скромным, в классической форме или украсить рисунками, полосками, точками и другими изображениями. Абстракция замечательно смотрится на ногтях любой формы и размера. Здесь используется несколько оттенков лака с любыми рисунками, мазками, фигурами. Цвета при этом должны сочетаться друг с другом и гармонировать с нарядом для создания идеального образа.

Каждый должен проявить фантазию, подобрать соответствующий дизайн, подходящую цветовую гамму. Тогда будет несложно создать супертрендовый маникюр.

Советы по выбору дизайна ногтей

Девушкам следует выбирать неброский вариант, матовое покрытие, бледно-розовый цвет и бежевый.

Разноцветные кружочки одной формы на белом фоне рекомендуются молодым особам. Можно украсить покрытие золотистым или серебристым цветом.

Для посещения дискотеки или ночного клуба специалисты рекомендуют к использованию черный лак, при этом на некоторые ногти можно нанести крапинки, а сверху наложить прозрачный лак.

Если есть красный элемент в одежде, будут отлично смотреться белые горошинки на красном фоне. Поверх можно нанести серебристые кружочки.

При выборе дизайна маникюра следует всегда выбирать одежду, которая сочетается с ним.