Дельта-штамм вызвал всплеск COVID-19 в Южной Африке

В субботу правительство и ученые заявили, что крайне заразный вариант Delta вызывает всплеск инфекций COVID-19 в Южной Африке, который проверяет возможности больниц и заставляет власти обдумывать более жесткие ограничения. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

В наиболее пострадавшей стране Африки в субботу было зарегистрировано 18 762 новых случая инфицирования — это самый высокий ежедневный показатель с января. Общее число лабораторно подтвержденных случаев заболевания достигло 1 895 905, из которых 59 621 закончился смертельным исходом.

«Мы находимся в экспоненциальной фазе пандемии, и цифры растут чрезвычайно быстро, и будут продолжать расти в следующие недели», — сказал Тулио де Оливейра, ведущий вирусолог Южно-Африканской Республики.

Вариант Дельта, впервые замеченный в Индии, теперь кажется доминирующим среди инфекций в Южной Африке. Чтобы обуздать распространение, стране необходимо перейти к более жестким ограничениям и это необходимо сделать срочно.

Медики сейчас начинают перевозить пациентов в другие провинции, где еще есть места в больницах. Вакцинация в стране идет медленно, и с февраля иммунитет получили лишь около 2,4 миллиона человек.