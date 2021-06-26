Ученые обнаружили, что гормон секретин вызывает насыщение

Журнал Cell опубликовал статью, в которой освещается новое исследование ученых из Университета Турку (University of Turku), обнаруживших наличие нового механизма в организме человека, который контролирует насыщение. В работе специалистов говорится о гормоне секретине, вызывающем чувство насыщения при активации им бурой жировой ткани.

У бурой жировой ткани имеется способность к выделению тепла при взаимодействии с холодом. Ученые доказали взаимосвязь активности этой ткани с наличием у человека нормального веса и метаболизма глюкозы, а также с уменьшением риска заболеваний, сердечно-сосудистой системы. Не секрет, что употребление пищи ведет к увеличению термогенеза бурой жировой ткани, но это явление до конца не изучено. Гормон секретин выделяется в кровь кишечником, стимулируя вырабатывание сока поджелудочной железой во время принятия пищи.

Учеными обнаружено наличие рецепторов секретина в буром жире здоровых людей, что предполагает влияние секретина на эту ткань. Гормон увеличивает поглощаемость глюкозы бурым жиром и влияет на то, как организмом расходуется энергия. Эксперты выяснили, что наличие секретина также влияет на снижение активности в системе вознаграждения мозга, при просмотре испытуемыми фото вкусной пищи. В ходе эксперимента аппетит у участников снизился и на сорок минут возросло время между приемами пищи.

Бурая жировая ткань сейчас с большим интересом изучается, по причине ее взаимосвязи с контролем веса и способностью сжигания жира. В результатах исследований подчеркнуто, что функциональная значимость бурой жировой ткани чрезвычайно важна для того, чтобы энергетический баланс всегда оставался в норме.

Источник: medicalinsider.ru