 

Парфенов покажет в Киеве новый фильм об истории грузинского вина. Организаторы обещают дегустацию напитков

26.06.2021, 22:50, Новости дня
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Три кинопоказа фильма Парфенова пройдут с 3-го по 4 июля в кинотеатре “Київська Русь” на улице Сечевых Стрельцов, 93. Фильм In Qvevri Veritas повествует о рождении традиционного виноградного напитка, который покорил мир, рассказали организаторы.

“Автор ведет свой фильм изнутри огромных винных кувшинов, давя виноград босиком, объясняет, как грузинское вино вот уже 8 тыс. лет покоряет мир. Классический метод выдержки вина в амфорах распространился на весь античный мир – от Атлантики до Черного моря. Затем основной технологией стала выдержка в бочках. И только Грузия веками сохраняла традиции созревания вина в амфорах – квеври”, – сказано в релизе мероприятия.

Фото: event.inveria.com.ua

Во время кинопоказа пройдет дегустация грузинских вин. Цена билетов – от 900 до 2350 гривен. Больше о мероприятии можно узнать на сайте event.inveria.com.ua и на странице в Facebook.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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