Школьница из Кривого Рога рассказала, что на выпускном ее изнасиловал учитель. Это подтвердила гинеколог

Издание изменило имена фигурантов инцидента, пострадавшую назвали Ольгой, а ее обидчика – Антоном.

В материале сказано, что мама выпускницы была с ней на официальной части мероприятия, а на банкет не осталась – там было много взрослых и учителей, а классный руководитель пообещала присмотреть за девушкой.

На банкете был алкоголь, его употребляли все присутствующие, в том числе потерпевшая. По словам Ольги, в какой-то момент у нее начало все плыть перед глазами, а после 2.00 ночи к ней подошел учитель танцев. Остальные педагоги, взрослые и дети разбрелись по территории школы на тот момент. Антон сказал, что “нарешает комнату” и ушел. А через некоторое время вернулся.

“Я даже не сразу поняла, что это он. Все произошло так быстро – я была пьяна. Все расплывалось, но я понимала, что мы идем на первый этаж по лестнице, я постоянно спотыкалась. Мы заходим куда-то в коридорчик, там мужской туалет и какие гримерные. Он достает ключи, открывает гримерную, заводит меня туда, закрывает дверь на ключ (я услышала щелчок замка), не включает свет. […] Поскольку я была пьяна, я была “телом” – он просто делал, что хотел. […] Мне было очень больно и я вроде начала кричать. […] Я слышала, что кто-то подходил к двери, ручка дергалась. Он двумя руками закрыл мне рот. Далее просто шел процесс, я говорила, что мне больно, но он меня затыкал, и только бросал меня, как хотел – чтобы ему было приятно”, – рассказала пострадавшая.

Утром выпускницу забрала домой мама. Оля рассказала обо всем брату – матери боялась, так как переживала о ее здоровье. Родные поддержали девушку, она с мамой пошла в полицию.

В полиции на несовершеннолетнюю, по ее словам, смотрели с осуждением и расспрашивали о деталях того, как ее насиловали. А в какой-то момент между полицейским и пострадавшей произошел диалог, в ходе которого полицейский сказал: “Ну слушай, у тебя ведь не классическое изнасилования. Секс был естественным или нет? Ну, вагинально, то-се?”

“Да, а потом он заставил меня делать минет, держал меня за голову силой, говорил: “Сделай мне приятное”, – ответила Оля.

Полицейский отреагировал: “А, да, сделай мне приятное? Ну, как человек я его понимаю, да”.

По словам девушки, как на пострадавшую на нее посмотрели, когда ее осмотрела гинеколог и подтвердила наличие травм и следов изнасилования.

“До этого относились ко мне так, будто это я кого-то изнасиловала, а не наоборот. Я понимаю, что я какая-то девочка, которая по факту напилась на выпускном, я не ожидаю, что мне будут доверять – но зачем мне ходить и врать о таком? И только после гинеколога они решили забрать вещественное доказательство – белье со следами спермы. После пяти часов в отделении”, – рассказала она.

“Заборона” пишет, что правоохранители открыли уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица).

После посещения полиции девочка решила рассказать обо всем одноклассникам. Те решили, что она захотела “хайпануть”.

Пострадавшая говорит, что педагог лишил ее девственности.

“Я понимаю: может быть сложно принять, что человек, который ставил вам танец, оказался насильником. Но мне тоже сложно – я тоже не ожидала, что мой первый раз будет изнасилованием. У меня в течение четырех лет был друг, и максимум, что у нас было – это поцелуи. Если бы я хотела заняться сексом, я бы это сделала с человеком, которому доверяю”, – сказала она.

Классный руководитель в разговоре с матерью обвинила во всем пострадавшую и попросила “не портить жизнь” 28-летнему педагогу. Ни классный руководитель, ни директор школы не стали отвечать на звонки журналистов. Но отец одной из выпускниц позвонил в редакцию, и сказал, что девушка, которую изнасиловали, врет. По его версии, там было много взрослых, а хореограф практически постоянно был в поле зрения.

Этот мужчина сказал, что учителю, если потребуется, “помогут с адвокатом – не хочется ломать его жизнь, тем более у него есть беременная девушка”.

В дирекции школы семье пострадавший сообщили, что на следующий год договор с хореографом все же не будет заключать. Он преподает хореографию не только в этой школе, пишет “Заборона”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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