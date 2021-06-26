 

Министр здравоохранения Британии изменил супруге с женой миллионера. Он извинился за нарушение карантина и подал в отставку

26.06.2021, 22:50, Новости дня
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали поцелуй в мае, когда в Великобритании распространялся “индийский” штамм коронавируса. Хэнкок и Коладанжело поцеловались в помещении офиса министерства здравоохранения на улице Уайтхолл в рабочее время.

Позже министр опубликовал видеообращение в Twitter и  признал вину в нарушении социальной дистанции. 

“Я понимаю, что многие пошли на жертвы ради соблюдения карантина. Я решил покинуть занимаемый пос. Благодарю людей и очень жалею. Я верю, что страну можно вывести из этой эпидемии и был бы благодарен моей семье за конфиденциальность в этом личном вопросе”, -– сказал министр.

pic.twitter.com/ahnqHy6yT9

— Matt Hancock (@MattHancock) June 26, 2021

В прошении об отставке, которую Хэнкок направил премьер-министру Борису Джонсону, он заявил, что не хотел бы, чтобы его личная жизнь сейчас отвлекала от главной задачи страны – выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

“Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми”, – написал глава британского минздрава.

Любовница министра, 43-летняя лоббист Коладанджело, замужем за миллионером Оливером Трессом, владельцем сети магазинов одежды Oliver Bonas, у них трое детей. Коладанджело – директор лоббистской фирмы Luther Pendragon, отметил таблоид. 

Хэнкок тайно назначил ее в свой отдел в качестве неоплачиваемого советника по шестимесячному контракту в марте прошлого года. Женщина сопровождала Хэнкока на конфиденциальных встречах с государственными служащими.

Британский министр состоит 15 лет в браке с Мартой Хойер Миллар, у этой пары тоже трое детей.

Контекст:

Хэнкок и Коладанджело знакомы со времен совместной учебы в Оксфорде. Коладанджело с сентября 2020 года входит в совет при министерстве здравоохранения, получая за это 15 тыс. фунтов в год, сообщила “Русская служба ВВС”. Это почти в три раза меньше средней зарплаты в Лондоне, работать ей приходится от 15 до 20 дней в году.

Представитель теневого кабинета парламента Анна-Лиза Доддс заявила, что в этой истории просматривается “конфликт интересов за деньги налогоплательщиков”. Хэнкок назначил Коладанджело на должность, которая оплачивается из бюджета страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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