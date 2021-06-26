Посол РФ в Лондоне заявил об опасности военного столкновения в ходе инцидента с Defender

Действия британской стороны в ходе инцидента с эсминцем Defender в Черном море могли привести к военному столкновению, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно может довести нас до серьезного военного инцидента, что, собственно, признал начальник генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером», – сообщил Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

Посол пояснил, что у него нет данных о том, что решение по британскому кораблю принимал лично премьер Британии Борис Джонсон.

«Вопрос о том, были ли вовлечены в принятие решения премьер-министр и другие высшие лица правительства, я пока не имею точных сведений на этот счет. Не знаю, не очень понимаю, честно говоря, механизм принятия решений, особенно в военно-морской сфере. Я бы с этим не торопился», – сказал дипломат.

Он призвал не заострять на этом внимание, но отметил, что, если все действительно обстоит именно так, то «это очень серьезно».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что, действия Британии можно охарактеризовать не просто как дестабилизирующие, но как провокативные.

«Поведение британцев, британского эсминца в Черном море не оставляет им шанса каким-то образом выкрутиться. После этого примера нужно чаще использовать в оценке их поведения слово «провокация», «намеренная провокация». Тогда очень много встает на свои места», – сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Посол Келин добавил, что отношения Москвы и Лондона опустились до самого нижнего уровня.

«Конечно, в период холодной войны отношения были значительно хуже. Но сейчас можно квалифицировать, что… это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться», – указал дипломат.

В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД РФ обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.