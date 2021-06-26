Собянин сообщил о достаточном количестве вакцин в Москве

В Москве не наблюдается нехватки вакцин от коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Вакцины хватает. Спасибо министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву», – сказал он, сообщив, что открыты «дополнительные пункты вакцинации в большом объеме – и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах». Он подчеркнул, что «проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет».

При этом «количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось». Так, «вчера записались 86 тыс. человек», сказал Собянин, пояснив, что «вот этот объем как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 млн человек, которые сделали вакцинацию». «Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений», – приводит слова мэра РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

За сутки в Москве с коронавирусом госпитализируют около 2 тыс. человек. «И это только госпитализируем, а сколько человек приезжают, чтобы просто осмотреть больного, привезти его в КТ-центр. Вся эта история создает огромное напряжение для медицинской системы», – сообщил Собянин, отметив, что система справляется.

Он сообщил, что «мобилизовали 20 тыс. коек, сегодня занято чуть больше 14, приближается к 15 тыс., большой объем». Всего в системе здравоохранения Москвы на экстренную и плановую помощь работают 35 тыс. коек. «А тут целых 20 тыс. созданы только для ковида, по сути дела, удвоилась нагрузка», – сказал он.

Глава города подчеркнул, что в условиях COVID-19 удвоилась нагрузка на системы скорой помощи, поликлинического звена, стационарного; все они работают с серьезным напряжением. «По сути дела, еще одно здравоохранение параллельно создано для борьбы с ковидом. Там уже вопрос даже не в койках больничных, не в кислороде и не в ИВЛ. Там главное – люди, которые там должны работать: врачи, медсестры и так далее», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию. коронавируса. Он подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.