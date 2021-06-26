Водитель-наркоман врезался в ворота посольства РФ в Минске

В ворота российского посольства в Минске врезался легковой автомобиль, водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ворота «на полном ходу въехал» 35-летний мужчина на автомобиле Ford. Указывается, что «водитель пытался скрыться» – «выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства», где его и задержали. При этом, «по предварительной информации, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения», передает ТАСС.