 

Водитель-наркоман врезался в ворота посольства РФ в Минске

26.06.2021, 22:46, Новости дня
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В ворота российского посольства в Минске врезался легковой автомобиль, водитель которого находился в состоянии наркотического опьянения, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ворота «на полном ходу въехал» 35-летний мужчина на автомобиле Ford. Указывается, что «водитель пытался скрыться» – «выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства», где его и задержали. При этом, «по предварительной информации, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения», передает ТАСС.



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