Мнение: Эльвира Набиуллина о раздаче денег, типичная жертва мошенников и аморальность здоровых пенсионеров

1. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала интервью «Комсомольской правде», в котором прямым текстом объяснила, почему печатать и раздавать деньги – плохая идея:

– Кстати, о ключевой ставке. Несколько лет назад начались активные разговоры: мол, давайте мы снизим ключевую ставку до нуля, как в развитых странах. Тем самым, накачаем экономику деньгами и т.д. Что бы случилось сейчас, если бы мы так поступили?

– Это привело бы к резкому росту инфляции…

– Насколько резкому?



– Мне тяжело гадать. Но это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий. Во-первых, упал бы курс рубля. Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу.

– Тогда почему в развитых странах нет этих последствий? И ставки на нулях, и деньги триллионами долларов и евро печатают…



– Действительно. Объяснения этому разные. Но одно из главных – развитые страны спасает то, что у них инфляционные ожидания и людей, и бизнеса, что называется, заякорены…

– То есть, они привыкли, что у них нулевая инфляция?



– Да, они привыкли, что у них цены не растут. Они живут в такой системе 50 лет, у них накопился опыт, доверие к властям. Поэтому никто не бежит в магазины. Все понимают: даже если будет скачок, то инфляция быстро придет в норму. Тем не менее, если будет высокая инфляция, то я уверена, что эти страны тоже начнут повышать ставки. А инфляция у них уже растет (в США – 5% годовых, при их стандартных 1 – 2%. – Ред.). И для них повышение ставок может стать проблемой. В отличие от нас, они накопили большие долги. Поэтому резко вырастет стоимость обслуживания этого долга. И к чему это приведет, очень сложно сказать.

– А у нас инфляционные ожидания высокие. И чуть что – мы бежим в магазины?



– Мы 25 лет жили в условиях высокой и постоянно колеблющейся инфляции. Только в последние пять лет она у нас была в районе 4% (3,8% в среднем. – Ред.). Доверие к финансовым властям не так прочно, поэтому инфляционные ожидания сразу подскочили до рекордного уровня. И сейчас люди ждут, что инфляция будет расти двузначными темпами. Это разгоняет потребительское поведение.

– Чем это грозит? Ожидания станут реальностью?



– Если вы ждете высокую инфляцию, вы не будете сберегать. Если к этому добавить низкие процентные ставки по депозитам, то точно пойдете потреблять. А если еще и дешевые кредиты дать, возьмете их. Производство при этом быстро не приспосабливается. Цены растут еще быстрее. В итоге раскручивается инфляционная спираль. Ее надо остановить, не дать возможность раскрутиться, поэтому мы и начали повышать ключевую ставку. А вовсе не потому, что мы хотим, чтобы ставки по кредитам были недоступны. Иначе высокая и неконтролируемая инфляция больно ударит по всем.

https://www.kp.ru/daily/27293.5/4432001/

В том же интервью глава ЦБ указала, что нельзя настойчиво фиксировать цены на продукты – это приведёт к дефициту и возникновению чёрного рынка.

Печать необеспеченных товарами денег вызывала в позднем СССР тяжёлую инфляцию, которая проявлялась в хроническом дефиците товаров. Удивительно, что всего лишь 30 лет спустя в современной России остаётся так много левых экономистов, которые настаивают на новом включении печатного станка и грубом вмешательстве в работу торговли.

Если бы я был циником, я бы предположил, что этим экономистам платят влиятельные банкиры и предприниматели, которые хотят таким образом сжечь в горниле инфляции свои долги.

2. Главная целевая аудитория финансовых мошенников – отнюдь не пенсионеры, а сравнительно молодые мужчины:

https://lenta.ru/news/2021/06/23/mosh/

Чаще всего жертвами финансовых мошенников оказываются мужчины зрелого возраста. Они больше доверяют схемам злоумышленников, чем женщины и пожилые. Портрет типичной жертвы аферистов описали аналитики банка ВТБ (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Треть от общего числа столкнувшихся с деятельностью мошенников — мужчины в возрасте возрасте от 35 до 39 лет. Еще 25 процентов занимает категория клиентов от 40 до 49 лет. Доля россиян старше 50 лет, обманутых злоумышленниками, оказалась 22 процента. При этом женщины оказались менее доверчивыми, чем мужчины (45 против 55 процентов).

Больше всего от действий мошенников страдают жители Центрального федерального округа (более 40 процентов), меньше всего — Северо-Кавказского федерального округа (1,4 процента). В ВТБ также рассказали, что злоумышленники стали маскировать фишинговые атаки под опросы по качеству от имени банка, за которые клиент якобы получит деньги.

Отчасти, видимо, дело в том, что у работающих мужчин просто больше денег, которые можно украсть, что и привлекает мошенников. К тому же, молодые мужчины более склонны к риску, менее склонны советоваться с другими при принятии решений.

Финансовый консерватизм и недоверчивость в данном случае играют на руку пенсионерам и женщинам.

3. В коронавирусную эпоху дефицит мигрантов настолько суров, что никакие «гулаги» не смогут его возместить. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил проводить «обучение и мобилизацию даже и неработающих пенсионеров» для работы на стройках:

https://lenta.ru/news/2021/06/24/stroim/

Господин Хуснуллин при этом ссылается на успешный опыт привлечения ушедших на пенсию проектировщиков для ускорения темпов строительства Московского метро в 2010-е годы.

В комментариях некоторое время назад возник вопрос: допустимо ли существование категории неработающих, но здоровых и трудоспособных пенсионеров с точки зрения коммунистической мысли? В кодексе строителя коммунизма написано: «Кто не работает, тот не ест». Этот же тезис присутствовал в советских конституциях 1918 и 1936 годов, принятых ещё до формирования массовой пенсионной системы.

Вот, например, Статья 12 Конституции 1936 года:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кто_не_работает,_тот_не_ест#В_текстах_документов

Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест». В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его труду».

Получается, что пока человек может работать, он должен работать. Если даже он не может по состоянию здоровья работать на прежней работе, значит должен работать на другой.

Возможность заработать денег, чтобы уйти на покой, заняться семьёй или любимыми хобби, в классическом коммунизме, похоже, вовсе не предусмотрена: неработающий трудоспособный пенсионер ничем не лучше тунеядца, рантье или эксплуататора-капиталиста, ведь он тоже «живёт за счёт общества» и якобы ничего не даёт взамен.