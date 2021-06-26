Восхитительный мужчина! – Личное мнение

Удивительный муж у нашей Ани Нетребко. Просмотрела его интервью и даже восхитилась силой духа Юсифа Эйвазова.



Фото: Соцсети

Ему — 44. Ей — 49. Разница пусть небольшая, но мы привыкли, что в 44 мужчина любит, скорее, 18-летних, нежели женщин по пятьдесят.

Но этого мало, Юсиф рассказал, почему у них с Аней нет общих детей — не могут.

«Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. Мы отдельно можем иметь детей, а вместе – нет. Мы испробовали абсолютно все, но не получилось».

Что сделал бы какой-нибудь другой певец или селебрун? Нашёл бы суррогатную мать и родил бы. Но у Эйвазова совершенно правильные мысли по этому поводу — это ведь будет ребёнок другой женщины, а не его жены:

«Я не хочу иметь ребенка от другой женщины, потому что это все равно это будет не ее ребенок. У нас есть ребенок».

У нас есть ребёнок — это он про сына Анны Нетребко от другого мужчины. Взял женщину старше себя и принял её вместе с сыном. Не просто принял, а полюбил:

«Я как-то пришел за ним в школу в Нью-Йорке. Учительница выводит детей, и каждый забирает своего. Тьяго меня увидел, машет, машет. Потом берет меня за руку, ведет к учительнице и говорит: «Мередит, это мой отец». Когда я это услышал, меня просто пробило. В тот момент я понял, что это не просто мой пасынок, не просто сын женщины, которую я люблю, а это мой ребенок».

Вот, как бывает — слёзы аж навернулись! У вас навернулись? У меня — тоже.



Фото: Соцсети

Здоровые красивые отношения. Она — сопрано, он — тенор. Почти ровесники, он из-за любви отказывается от возможности зачать своего ребёнка и принимает сына, как своего, от другого мужчины.

И оба — богаты. Ещё не старые. Искренне восхищаюсь Юсифом и даже чуть-чуть завидую по-хорошему Анне.

Ну — пока завидую. Лет через пять — не буду. Знаю, чем всё закончится. А вы знаете или вам намекнуть?

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