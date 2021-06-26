Замораживаем в морозилке витамины для кожи: простые рецепты кубиков льда с подручными продуктами

Пришло лето – самое лучшее время для того, чтобы включить кубики льда в свой ежедневный ритуал ухода за собой. Они действительно заслуживают нашего внимания, ведь являются популярным средством для сглаживания кожи и уменьшения пор. Кроме того, кубики льда помогут вам сократить покраснения и воспаления, вызванные прыщами.

Кубики льда волшебным образом убирают отечность, покраснение, сыпь, темные круги под глазами и другие проблемы с кожей. Они способны на все – от стимуляции кровообращения до уменьшения жирности, успокоения солнечных ожогов и создания освежающей основы для макияжа.

Хотите узнать, как приготовить кубики льда на основе различных ингредиентов? Тогда быстрее знакомьтесь с нижеприведенной информацией!

Кубики льда с базиликом и алоэ вера

В то время как алоэ вера удаляет излишки масла и борется с прыщами, базилик, являясь антиоксидантом, успокаивает кожу. Поэтому эта комбинация является отличным средством, успокаивающим солнечные ожоги.

Как приготовить?

Шаг первый. Поместите горсть измельченных листьев базилика в стакан с водой.

Шаг второй. Добавьте 2 столовые ложки натурального геля алоэ вера и перемешайте.

Шаг третий. Вылейте смесь в лоток для кубиков льда и дайте ей застыть.

Кофейные кубики льда

Кофе – это не самый простой напиток. Он является кладезем жизненно важных омолаживающих компонентов, которые невероятно полезны для кожи.

Как приготовить?

Шаг первый. Возьмите 2 столовые ложки кофе и заварите его в горячей воде.

Шаг второй. Дайте кофе остыть.

Шаг третий Вылейте в поддон для кубиков льда и оставьте в холодильнике.

Кубики льда из огурца и лимона

Пища, насыщенная витамином С, полезна не только для здоровья кишечника, но и для свежести кожи. Огурец и лимон – отличные антиоксиданты, которые естественным образом очищают и осветляют лицо, шею и декольте. В замороженном виде этот косметический коктейль стимулирует кровообращение и предотвращает появление прыщей, воспалений и покраснений.

Как приготовить?

Шаг первый. Измельчите огурец так, чтобы получилось пюре.

Шаг второй. Добавьте в смесь несколько капель лимона.

Шаг третий. Вылейте смесь в поддон для кубиков льда. Замораживайте в течение нескольких часов.

Молочные кубики льда

Молочная кислота – один из основных компонентов базового ухода за организмом. Она не только поддерживает нашу пищеварительную систему, но и дарит коже увлажнение, которое ей действительно требуется, уменьшает воспаления и раздражения, устраняет пигментацию и придает естественное сияние.

Как приготовить?

Шаг первый. Возьмите три четвертых стакана молока и добавьте в него четверть стакана воды.

Шаг второй. Вылейте получившуюся смесь в формочку для льда и заморозьте.

Кубики льда с корицей

Корица обладает антибактериальными свойствами. Очищение кожи этой пряностью – именно то, что нужно после длинного жаркого дня.

Как приготовить?

Шаг первый. В стакан воды добавьте 1 чайную ложку порошка корицы.

Шаг второй. Хорошо перемешайте смесь и вылейте ее в формочку для льда.

Шаг третий. Заморозьте смесь и используйте ее по назначению.

Кубики льда из розовой воды

Розовая вода – это суперингредиент, который не просто удаляет макияж, но и увлажняет кожу. Кроме того, он борется с бактериями, уменьшает выраженность морщин и освежает.

Как приготовить?

Шаг первый. В стакан обычной воды добавьте одну чашку концентрированной розовой воды.

Шаг второй. Тщательно перемешайте и перелейте в формочку для льда. Заморозьте.

Кубики льда с зеленым чаем

Зеленый чай насыщен антиоксидантами, которые являются отличным средством от преждевременного старения, темных кругов под глазами и прыщей. Ледяные кубики из этого ингредиента помогут вам сохранить кожу молодой и здоровой.

Как приготовить?

Шаг первый. В кипящую воду добавить 2 пакетика чая и дать ему настояться.

Шаг второй. Дать чаю остыть, а затем вылить в формочку для льда.

Шаг третий. Заморозить кубики. Использовать через 3-4 часа.