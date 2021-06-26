Шекспир и Шуберт подрывают Россию

Как получилось, что гуманитарный Бард-колледж оказался опасен для конституционного строя РФ?

Новой нежелательной организацией в РФ признан американский Бард-колледж. Много лет при содействии Алексея Кудрина с ним сотрудничал Санкт-Петербургский университет. Обращение в прокуратуру по поводу Бард-колледжа подписал ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Фото: bard.edu

Генеральная прокуратура РФ установила, что деятельность американского Бард-колледжа «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». 21 июня 2021 года, сообщает ведомство, «по результатам изучения поступивших материалов… принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College), США».

Теперь любые контакты между американским колледжем и российскими юр- и физлицами необходимо прекратить. Иначе виновные в связях со структурой, подрывающей основы конституционного строя в РФ, подлежат уголовной ответственности. В их числе мог оказаться и ректор СПбГУ Николай Кропачев, если бы вовремя не подстелил соломки. Сейчас под угрозой остаются руководство, преподаватели и даже студенты факультета свободных искусств и наук, который возглавляет председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Угроза

Бард-колледж — престижный частный американский университет, входит в топ-200 лучших вузов мира. К слову, в те годы, когда начиналось его сотрудничество с СПбГУ, последний занимал более низкую ступеньку в мировом рейтинге. А начиналось оно четверть века назад.

С середины XIX века в Бард-колледже (назван в честь основателя Джона Барда) готовят бакалавров и магистров в области искусства, литературы, социальных и естественных наук. Своей миссией вуз называет стремление «пробудить любопытство, идеализм и приверженность связи высшего образования с гражданским обществом». Обучение, сообщает вуз, построено так, чтобы поощрять в молодежи «вдумчивое и критичное обсуждение окружающей среды», способствовать «свободным изысканиям, интеллектуальным амбициям и творчеству».

Идея обмена между Петербургским университетом и Бард-колледжем возникла в 1996 году. Предполагалось, что российские студенты смогут поехать учиться в США, американские — в Россию, желающие получат российский и американский дипломы. В апреле этого года преподаватели СПбГУ и Бард-колледжа провели для студентов онлайн-конференцию «Язык — музыка — жест», в марте говорили о русском цифровом искусстве. До этого на протяжении многих лет проходили лекции и семинары об образовании для заключенных, о Рузвельте, ООН, об умении прочесть Шекспира, о том, как менялся образ Франца Шуберта, и другие.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев. Фото: spbu.ru

Началось сотрудничество с открытых курсов для молодежи — не только студентов СПбГУ. В 1999 году появилась программа «Искусства и гуманитарные науки». Ректором в ту пору была Людмила Вербицкая. Заметим в скобках, что в том же 1999-м «за действия, порочащие честь и достоинство Санкт-Петербургского государственного университета и противоречащие обязанностям преподавателя», был уволен декан юрфака Николай Кропачев. Позже он восстановился в должности.

Географически преподавание начиналось в помещениях СПбГУ возле Смольного собора, и программа получила неформальное название «Смольный институт». Потом факультет свободных искусств и наук СПбГУ переехал в здание дворца Бобринских на Галерной улице.

В 2008 году Николай Кропачев сменил Людмилу Вербицкую на посту ректора. И выяснилось , что договоренности о сотрудничестве Университета и Бард-колледжа либо носят неформальный характер (документы не нашлись), либо оформлены с ошибками. Но факультет, созданный Кудриным (тогда — министром финансов), не прикрыли.

В 2011 году Николай Кропачев закрепил сотрудничество СПбГУ с Бард-колледжем, подписав соответствующее соглашение.

Еще полтора года назад, в конце 2019-го, сотрудничество развивалось и, надо понимать, устраивало обе стороны: представительство СПбГУ открылось в Нью-Йорке, на базе Бард-колледжа. «Мы действуем на взаимной основе при организации обменов, мы не взимаем стоимость обучения с американских студентов в Петербургском университете, поселяем их в общежитие университета бесплатно, то же самое делают американские коллеги», — рассказывал проректор СПбГУ по международной деятельности Сергей Андрюшин.

А 17 мая 2021 года Университет подтвердил, что еще 5 апреля ректор обратился в прокуратуру с просьбой «дать оценку возможности продолжения сотрудничества факультета свободных искусств и наук СПбГУ с Бард-колледжем (США) с точки зрения законодательства Российской Федерации». Сейчас, когда Бард-колледж признан нежелательным, то есть законодательство РФ теперь запрещает с ним сотрудничать, это можно считать гениальным предвидением.

Утрата

Почти четверть века, повторим, факультет свободных искусств и наук существовал как структурное подразделение СПбГУ. В конце 2020 года появилась информация, что он превратится в самостоятельный вуз, но останется в составе Университета. В феврале этого года выяснились новые планы: Университет ждет реорганизация, в ходе которой факультет от него совсем отделится и получит статус государственного образовательного учреждения. На заседании ученого совета СПбГУ 3 марта за реорганизацию проголосовали 95 членов ученого совета из 133-х.

«Решение о реорганизации примет правительство РФ как учредитель СПбГУ, — сказал 5 марта «Ведомостям» председатель Счетной палаты и декан факультета Алексей Кудрин. — А учредителем нового университета станет Министерство образования и науки. Все договоренности достигнуты».

Один из корпусов Бард-колледжа. Фото: bard.edu

Реорганизация, по словам Кудрина, должна была произойти в течение двух месяцев, то есть как раз к июню завершиться. Предполагалось, что в новом университете будут учиться полторы-две тысячи студентов (сейчас их на факультете семьсот). «Это будет небольшой, но особенный университет, — говорил Кудрин. — Особенный — по модели образования, по индивидуальному подходу к каждому студенту». И отдельно упоминал о продолжении сотрудничества с Бард-колледжем.

Несмотря на расклад при голосовании на ученом совете, «развод» проходил не то чтобы гладко. Сначала выяснилось , что эндаумент факультета (целевой фонд, созданный из пожертвований) СПбГУ не отдаст. Факультет терял, а СПбГУ, получается, приобретал полмиллиарда рублей. Но Кудрин заявил, что это не проблема, что спонсоры готовы создать новый фонд для нового вуза. Во-вторых, студентам «кудринского» вуза придется покинуть общежитие СПбГУ. И опять декан заявил, что проблемы нет — ее решит Минобрнауки. Ну и прекрасный особняк на Галерной тоже надо как-то поделить. А вот он за СПбГУ может не удержаться, потому что не принадлежит ему, а только передан в оперативное управление. Дворец Бобринских — федеральная собственность, и еще неизвестно, какой вуз станет управлять ею после «развода».

Интервью с Кудриным было опубликовано, повторим, 5 марта. А 30 марта выяснилось, что некая структура под названием «Координационный совет некоммерческих организаций РФ» обратилась в Генпрокуратуру РФ, Совет Федерации и Администрацию Президента. Просили «проверить создаваемый Университет свободных искусств и наук (Санкт-Петербург) на предмет тесной аффилированности с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу, и ведущими на территории РФ деструктивную деятельность, а также признать «Бард-колледж» нежелательной организацией на территории России, как представляющей угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства» (цитата по РИА «Новости», орфография и пунктуация оригинала сохранены).

А 5 апреля в прокуратуру обратился и ректор СПбГУ. Как это объясняется на сайте Университета, целью вовсе не была жалоба на Бард-колледж, наоборот —

только из прессы руководство вуза узнало, что американских партнеров проверяют на связь с нежелательным в РФ Фондом Сороса.

«В тот же день заместителем ректора по международной деятельности СПбГУ С. В. Андрюшиным был направлен запрос в Бард-колледж о том, используются ли пожертвования каких-либо организаций, деятельность которых была признана нежелательной в Российской Федерации, для обеспечения взаимодействия факультета свободных искусств и наук и Бард-колледжа, является ли фонд «Открытое общество» (признан в РФ нежелательным. — И. Т.) жертвователем в эндаумент-фонд Бард-колледжа для развития программ СПбГУ по направлению «Искусства и гуманитарные науки», — сказано на сайте СПбГУ. И 5 апреля, не получив ответа из США (за пять дней), вуз обратился в прокуратуру. Исключительно за разъяснениями.

Возможно, предполагалось, что отделение факультета от СПбГУ и будущая судьба «кудринского» университета окажутся под вопросом, если выяснится, что они столько лет сотрудничали, можно сказать, с врагом. Тем не менее пресс-секретарь Кудрина сказал «Новой», что разрывать договоренности с Бард-колледжем предстоит не факультету, а СПбГУ. При этом «работы по созданию университета на базе факультета свободных искусств и наук идут в плановом режиме», новый вуз «будет сотрудничать с передовыми российскими и зарубежными университетами».

Алексей Кудрин (в центре) со студентами Факультета свободных искусств и наук. Фото: artesliberales.spbu.ru

«Офицеры России»

Уж какие НКО координирует совет, писавший донос на Бард-колледж, бог весть. Официально, по данным СПАРК, такая организация не зарегистрирована. Судя по сайту совета, возглавляет его Антон Цветков — крупный общественник, распространивший кипучую активность на массу комиссий, групп и организаций. Наиболее известная из них, «Офицеры России», в 2016 году боролась с выставкой Джока Стёрджеса в Москве до тех пор, пока широкая общественность не узнала не только о работах американского фотографа, но и о существовании самих «Офицеров России». Сам Цветков, как известно из его биографии, официально «офицером России» никогда не был — в том смысле, что нигде не служил.

Как сказал «Новой» Антон Цветков, его координационный совет не требовал проверки Бард-колледжа прокуратурой. Точнее, требовал, но не по своей инициативе.

«Этого добивался председатель комитета по иностранному вмешательству Александр Ионов, — объяснил Цветков. — Он обращался в том числе и к нам, и мы в том числе обращались в прокуратуру на основании обращения Александра Ионова».

Физическое лицо по имени Александр Ионов — это такой же «офицер России», как Цветков. Он членствует в той же организации. Ионов недавно прославился доносом на «Медузу», после этого издание признали иностранным агентом. И Russia Today (RT) назвала Ионова правозащитником. Воодушевленный успехом, «правозащитник» объявил, что намерен создать целый комитет по выявлению иностранного вмешательства.

Ионов уже создавал разные структуры патриотической направленности, а если смотреть на них в комплексе, то скорее патриотически-коммерческой. Первую из них перспективный юноша зарегистрировал в 22 года — в 2011-м. Называется «Антиглобалистское движение России» и существует по сей день.

Председатель Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

По данным СПАРК, «Антиглобалистскому движению» принадлежит домен mariabutinafund.ru , зарегистрированный в 2019 году. Американский журналист Дин Джонс писал о россиянах, собирающих через этот сайт деньги «на обеспечение максимальной юридической защиты» Бутиной, когда та давала признательные показания в США. Среди учредителей фонда Бутиной был ее адвокат — житель США. И тому же Ионову, как обнаружил медиапроект «МБХ-медиа», принадлежит компания Mubashar LLC, зарегистрированная в Сирии. Иначе говоря, российские сборщики денег через «фонд Бутиной» знают толк в иностранном финансировании. Но ни одна из структур Ионова иностранным агентом у нас не признана, клеймо получают те, на кого донесет активист.

То же самое «антиглобалистское движение», как отмечал Джонс, получило «примерно $ 53 000» (3,5 миллиона рублей по курсу того времени) на перелеты в Москву и обратно техасских и калифорнийских сепаратистов. То есть в «иностранном вмешательстве» Ионов тоже дока.

И вот, как рассказал «Новой» Цветков, Ионов обратился в координационный совет, а координационный совет обратился в прокуратуру.

— Мы взаимодействуем с некоммерческими организациями — с экспертами, — сказал Цветков. — Они к нам периодически обращаются по совершенно разным вопросам. После этих обращений мы провели круглый стол. На нем принимали участие представители Украины, Белоруссии, Сербии и других стран. Обсуждались как раз вопросы вмешательства Сороса в дестабилизацию общества в этих странах. И в том числе на территории России. Мы такие обращения собираем, получаем дополнительную информацию, получаем мнения других экспертов и направляем в уполномоченные органы государственной власти.

Крупные международные эксперты, о которых говорит Цветков, — это по одному сепаратисту из Харькова и Белграда и, наоборот, радеющий «за союзное государство» представитель Белоруссии.

Остальные — братья по разуму Цветкова и Ионова, единомышленники. Правда, круглый стол под названием «Влияние Дж. Сороса и аффилированных с ним структур на высшее образование в РФ и СНГ» состоялся 20 апреля, когда обращение в прокуратуру, если верить государственным информагентствам, уже месяц как было подано.

В 2016 году «Трансперенси интернешнл» (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов) выяснило , что «Офицеры России» объединяют своего рода сеть из двух с лишним десятков коммерческих и некоммерческих организаций. Они не внесены Минюстом в реестр иностранных агентов, живут не на пожертвования благотворителей, а удобно сидят на президентских грантах, получают государственные субсидии или господряды и о расходовании многомиллионных сумм не любят отчитываться перед Минюстом.

День первокурсника в американском Бард-колледже. Фото: bard.edu

Нежелательные

В 1990-е годы организации, входящие в Фонд Сороса, вложили 100 млн долларов в оснащение российских школ и вузов компьютерами и интернетом. Этот же фонд помогал семьям, у которых сыновья погибли во время службы в армии. Он же финансировал покупку книг и журналов для российских библиотек, когда на это не было денег у государства. В 2015-м деятельность фонда была признана вредоносной и угрожающей конституционному строю России. Институт и фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса стали второй и третьей организациями, которые признали у нас «нежелательными» (первым был Национальный фонд в поддержку демократии).

Понятие «нежелательная организация» появилось в РФ в мае 2015 года. В «закон Димы Яковлева», и без того печально известный, добавили статью 3.1 — о «нежелательных» и об ответственности за сотрудничество с ними (недавно она ужесточена до уголовной). В июле 2015-го группа сенаторов подготовила список организаций, которые им хотелось бы видеть в статусе нежелательных. Авторы назвали его «патриотическим стоп-листом». И хотя сенаторы вроде бы сами утверждали поправку об «иностранной или международной неправительственной организации», которая может быть признана нежелательной, в их черный список попали самые разные сообщества, в том числе и не имеющие статуса юрлиц вовсе. Например, Крымская полевая миссия по правам человека, юридически никак не оформленное сообщество жителей России.

С момента появления «патриотического стоп-листа» в РФ нежелательными признаны 34 организации . Но только пять — из перечня сенаторов-патриотов. Хотя работа остальных, внесенных в «стоп-лист» просто по желанию патриотичных авторов, оказалась затруднена. Например, с благотворительными фондами, помогавшими россиянам, теперь боялись работать банки. И некоторые благотворители предпочли просто уйти из России.

Критерии, по которым организацию можно признать нежелательной, в российском законодательстве не описаны никак. То есть совсем никак.

Только сказано, что «нежелательной на территории РФ» может быть признана деятельность любой «иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Как именно враг должен угрожать — не сказано. Просто сложилась практика: патриот вроде Цветкова или Ионова пишет донос, прокуратура принимает решение, Минюст вносит в список.

Строго говоря, даже по этому туманному закону Бард-колледж не может быть у нас признан нежелательным: у него нет статуса американской NGO — Non-Governmental Organization (неправительственной организации). Это образовательная организация. Если исходить из решения прокуратуры, то нежелательными признаны «любопытство, любовь к учебе, идеализм и приверженность связи высшего образования и гражданского общества», которые пропагандирует американский вуз. Лекции о Франце Шуберте, тем более «вдумчивое и критичное обсуждение окружающей среды» — вредны для действующего в РФ строя. Подрывает наш строй Шуберт.

Ирина Тумакова

—