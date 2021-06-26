 

Водителям рассказали, что будет, если заправляться с включенным двигателем

26.06.2021, 21:54, Разное
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Эксперты рассказали водителям, что произойдет, если начать заправлять бак с включенным двигателем. На большинстве АЗС присутствуют табло, напоминающие о том, что необходимо заглушить мотор.
Отмечается, что все зависит от условий каждой конкретной заправки и того, в каком состоянии находится транспортное средство. Чаще всего происходит возгорание, поскольку пары бензина, выходящие из бака во время заливки, превращаются в искры. Нередко виновником подобных проблем являются глушитель. Он по разным причинам поступает в не до конца догоревшее топливо. Последнее оседает в виде сажи в выпускной системе. В группе риска пребывают машины, имеющие проблемы с системой впрыска топливо. Искрение может появляться из-за неисправного катализатора.

Если автомобиль не является новым, но при заправке с включенным мотором в баке накапливается грязь. Порой возникают ошибки в электронном блоке управления. Заведенное транспортное средство на АЗС представляет собой отличную приманку для автоугонщиков. Они могут дождаться, когда водитель пойдет оплачивать топливо, чтобы совершить преступление.

Источник: rg.ru



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