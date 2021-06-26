Сегодня к границе Украины стянуто около 100 тыс. российских военных – Зеленский

Зеленский говорил о членстве Украины в НАТО и евроинтеграции Украины, задал несколько вопросов кандидатам в канцлеры.

“Сегодня к границе Украины стянуто около 100 тыс. российских военных. Все европейские лидеры поддерживают предоставление Украине надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО. Так если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?” – сказал Зеленский.

Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер – федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии) Олаф Шольц и сопредседатель партии “Союз 90 / Зеленые” Анналена Бербок, сообщили в ОПУ.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

РФ с конца марта 2021 года наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

По данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на 12 июня, РФ отвела не более 12 тыс. своих военных, угроза военной операции остается.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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