В Киеве на месте речного вокзала хотят открыть университет “мирового уровня”. Одним из инвесторов проекта стал Волкер

“С нетерпением ждем американский университет, который скоро откроется в Киеве. Отличная возможность для развития образования в Украине”, – констатировали американские дипломаты.

З нетерпінням чекаємо на Американський університет, який скоро відкриється у Києві. Чудова можливість для розвитку освіти в Україні у партнерстві з @ASU pic.twitter.com/oVEQSN4Osl

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 25, 2021

Новый вуз будет в здании речного вокзала на Почтовой площади, отметил в Facebook депутат Киевсовета от фракции УДАР Дмитрий Белоцерковец.

“Наши дети, которые хотят получить западное образование, но не всегда имеют возможность поехать за границу, скоро получат такую возможность в Киеве. Скоро в городе появится университет мирового уровня – American University Kyiv. Проект создан в партнерстве с государственным Университетом штата Аризона (ASU), который является одним из лучших среди университетов США”, – сообщил он.

https://www.facebook.com/dbelotserkovets/posts/4304152626318363

К проекту привлекали украинских и американских инвесторов, среди них – бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. После реставрации исторического здания университет примет первых студентов. Ориентировочно это будет в следующем учебном году, подчеркнул депутат.

Контекст:

Кабинет Министров Украины в апреле этого года разрешил иностранным высшим учебным заведениям открывать подразделения в Украине. По условиям правительства, университет должен входить в один из международных рейтингов QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities и занимать в нем место не ниже 3000-го.

Российским вузам и вузам, которые получают инвестиции от страны-агрессора, нельзя открывать такие филиалы.

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