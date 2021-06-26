Байден назвал “уместным” приговор экс-полицейскому Шовину, которого обвинили в убийстве афроамериканца Флойда

Байден признался, что не знает всех обстоятельств, которые рассматривали во время суда. Тем не менее, ему показалось, что вынесенный приговор является “уместным”.

Президент США настаивал, чтобы Конгресс принял “закон Флойда о правосудии в полиции”. Этот документ должен запретить использование полицейскими удушающих приемов и упростить судебное преследование офицеров, напомнила газета.

Контекст:

Шовина 25 июня приговорили к 22,5 годам тюрьмы. Прокуратура просила дать ему 30 лет. Терренс и Фелониз Флойды, братья Джорджа Флойда, просили судью максимально наказать Шовина. При хорошем поведении экс-полицейского, которому сейчас 45 лет, могут освободить условно-досрочно после отбытия примерно 15 лет заключения, писало Associated Press.

Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после задержания полицейскими, Шовин во время задержания удерживал свою ногу на его шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.

Шовина арестовали 29 мая. Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения.

Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля. Шовин вышел под залог в $1 млн 7 октября.

21 апреля 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения – умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), неумышленное убийство и убийство третьей степени. Шовина опять взяли под арест.

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