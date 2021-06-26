В Раде отреагировали на сообщение о возможном шантаже Китая из-за позиции Киева по уйгурам

Об этом глава комитета, нардеп от “Слуги народа” Александр Мережко сообщил в комментарии “Радіо Свобода” 26 июня.

The Associated Press, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, писало, что Китай шантажировал Украину, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин в итоге добился отзыва Украиной своей подписи под заявлением о ситуации в Синцьзяне, которое представили 22 июня на заседании Совета ООН по правам человека.

Мережко сказал, что “это какая-то неофициальная информация”.

“Для меня не очень понятна ссылка на “дипломатические источники”. Что именно это значит? Какие источники имеются в виду? Относительно комитета, то сейчас никакой информации по этому поводу мы не получали”, – отметил он.

Контекст:

В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам (мусульмане-сунниты).

Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря 2020 года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к “ужасающим нарушениям прав человека” в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

19 января, в свой последний день в должности госсекретаря США, Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств и отдал распоряжение Госдепартаменту продолжать расследовать и собирать информацию о том, что происходит в Синьцзяне.

На следующий день Китай ввел санкции против 28 человек из администрации 45-го президента США Дональда Трампа, включая Помпео.

В Украине зарегистрирована только одна китайская вакцина от коронавируса – CoronaVac компании Sinovac Biotech. Из законтрактованных Минздравом 1,9 млн доз препарата CoronaVac Украина уже получила 1,7 млн доз. Последняя партия в 500 тыс. доз прибыла в страну в конце мая.

Поставкой препарата в Украину занимается украинская компания “Лекхим”.

Кроме CoronaVac, в Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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