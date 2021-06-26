Захарова назвала цель учений Украины и НАТО у российских границ

Совместные учения Украины и НАТО являются провокацией для бесконечной дестабилизации вдоль российской границы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая – это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ. А этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия – это и есть провокативная деятельность», – сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

Ситуация с британским Defender, нарушившим российскую границу, указывает на то, что НАТО не хочет пользоваться каналами спецсвязи с Россией для предотвращения подобных инцидентов, добавила она.

«Если у вас посыл дружественный, по-настоящему открытый, мирный, всегда есть возможность срочно выйти из ситуации. У нас работают все дипломатические каналы, у нас работают специальные каналы. С разными странами работают разные форматы – оговоренные, принятые для использования в подобных ситуациях. Звонок, срочное информирование по любой из линий. И уже другая ситуация. [Эта ситуация] доказывает, что каналы существующей специальной связи или коммуникации между государствами заблокированы с натовской стороны», – подчеркнула представитель ведомства.

Ранее американское посольство в США сообщило, что в многонациональных военных учениях Sea Breeze – 2021 в Черном море будут принимать 32 страны, 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов. В субботу для учений в акваторию Черного моря зашел британский эсминец Ross.