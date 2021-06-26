Москвичей предупредили о сильной грозе

Москву вечером ожидают сильный дождь, ветер и гроза, предупредили в МЧС по столице.

«По информации синоптиков (Росгидромет), 27 июня на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 26 на 27 июня 20-22 градусов Цельсия, в центре города 23-25 градусов Цельсия, днем 27 июня 31-33 градусов Цельсия. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Гроза. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, днем при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду», – сообщается на сайте ведомства.

Также на территории города прогнозируются ЧС не выше локального уровня.

Напомним, синоптики прогнозировали к выходным в городе формирование «атмосферного монстра», чреватого ливнями, ураганом, градом и другими стихийными явлениями.