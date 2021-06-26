Мнение: Есть имя, фамилия, отчество…

Собянин дал интервью «Вестям», где сообщил, что на самом деле в Москве коронавирус был побежден, но случилась напасть — пришел новый штамм, совсем другой. А потому всё сначала.

«…Мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались. И у них есть антитела, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию…»

«Максимум 5% болеющих уханьским вирусом» – это что-то новое. Собянин точно мэр Москвы? Он в курсе, что население Москвы только официально 12 млн человек, и 5% – это 600 тысяч. Если 600 тысяч прямо сейчас болеют «уханьским» коронавирусом — то это победа? Или 5 процентов — это просто для красного словца? Тогда надо бы понять, что в сказанном точная информация, а что — так, для связки слов.

Сама по себе постановка вопроса о том, что мы победили, но тут вдруг на нас свалилась новая напасть, говорит о том, что уже и так понятно: власти действуют исключительно наобум. У них нет модели заболеваемости, они не понимают, как вообще это всё у них тут происходит. Они реагируют строго реактивно и рефлекторно. Сели на конфорку – обожгли задницу – вскочили. Вариант посмотреть – не горит ли там газ – не рассматривается. Это и есть реактивное управление.

При этом проблема в том, что все ранее действующие нормативные документы отброшены. Хотя бы потому, что если следовать им, то весь нынешний идиотизм в них не предусмотрен.

Однако если вы выбрасываете за ненадобностью все предыдущие протоколы, то вы обязаны озаботиться созданием и верификацией новых протоколов. И по всей видимости, здесь гулкая пустота. Нет ничего. Поэтому для московских властей и стало новостью, что вирусы мутируют.

Любопытно то, что Собянин даже не очень понимает смысл той информации, которую он озвучивает. Прежняя мутация — уханьский штамм — имел инкубационный период две недели. Нынешний – «индийский», Дельта или как там его — пять дней. 14 делим на 5, получается почти 3. Это означает (ну, грубо, конечно), что заболеваемость, не выше, чем в три раза, по сравнению с «уханьским» штаммом — это вполне нормально. Просто прежний штамм «растягивал» число заболевших на две недели, нынешний – «сжимает» до пяти дней. И рост заболеваемости, если он не превышает трех — это ровно то же самое, с чем власти сталкивались в предыдущем штамме. Ничего особенного.

В любом случае численность заболевших (даже если считать заболевшими всех, кто имеет положительный тест) одновременно не превышает даже 1 процента населения Москвы — то есть 120 тысяч человек. Эпидемии — нет. Если же считать эпидемический порог, как это обычно и делают — в 5% в моменте, то до него еще очень и очень далеко. Хотя, возможно, по отдельным возрастным группам или группам по заболеваемости приближение к этому порогу есть. Но раз вы выбросили за ненадобностью все нормативные документы и работаете «с колес», ориентируясь на интуицию — то откуда вам знать про группы риска?

Перед нами не эпидемия. Перед нами — классический управленческий хаос и коллапс. Когда главный начальник по борьбе с коронавирусом в стране (а Собянин руководит какой-то там федеральной комиссией при правительстве как раз по этой самой борьбе) ни в зуб ногой, не понимает, о чем говорит, ориентируется на какие-то крайне странные выводы и не имеет модели той чрезвычайной ситуации, с которой он и борется — то это управленческая проблема. Не медицинская. Все происходящее происходит просто потому, что вся эта братия, как это на их бандитском языке — лепит горбатого. А уж по какой причине — это отдельная тема. То ли ими кто-то помыкает, то ли они от природы тупые, то ли у них есть установка на истребление населения в прямом физическом смысле — это отдельный вопрос. Пока можно сделать лишь вывод.

Я не касаюсь вопроса — полезны или вредны вакцины, которые тоже являют собой вопиющее нарушение всех прежних протоколов их создания. Я не касаюсь темы, что у создателя Спутника четыре предыдущих вакцины все оказались «нерабочими» и строго говоря, ввиду отсутствия положенных сертификатов называться вакцинами не могут. И тут вдруг пятая выстреливает и превращается в самую выдающуюся во всем мире. Видимо, поэтому от бессильной злобы от нее открещиваются все развитые страны. Это вообще отдельный вопрос. Здесь речь только об одном — управленческая несостоятельность ведет к катастрофе. Которую мы и наблюдаем.

В советское время было сказано — у каждой катастрофы есть имя и фамилия. У вируса их, как известно, нет. Зато у борцов с вирусом они как раз в наличии. И у тех, кто раздает начальственные приказы, во исполнение которых творится нынешний идиотизм — они тоже есть. Может, все дело именно в них?

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