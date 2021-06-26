Мнение: Число больничных коек, доступность медицины на Западе и как быть антительщикам

1. Накануне петербургский губернатор Александр Беглов призвал относиться к антипрививочникам (не планирующим вакцинироваться от ковида) «с нулевой толерантностью», поскольку они наносят вред не только самим себе и своим семьям, но и создают повышенную нагрузку на систему здравоохранения:

https://lenta.ru/news/2021/06/24/beglov/

Полагаю, многие индивидуалисты в ответ скажут, что плевать они хотели на эту систему – если мест не хватает, это проблема государства, надо было заблаговременно эти места наращивать («мы же вам налоги платим!»), а вовсе даже не сокращать, как это происходило в течение последних 30 лет:

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_больниц_и_больничных_мест_в_России

Однако, во-первых, сокращение числа коек является общемировой тенденцией, связанной с закрытием мелких больниц и укрупнением оставшихся (с современными лекарствами стало заметно проще и безопаснее болеть дома, чем ранее, тогда как автомобилизация позволяет легко доставлять пациентов из глубинки в города):

https://olegmakarenko.ru/2150852.html?thread=805409220#t805409220

Во-вторых, сокращению подверглись низкотехнологичные, плохо оборудованные места, которые никак не помогли бы в лечении тяжёлых форм коронавируса.

2. Коллега monetam пишет по поводу мифа о доступности и дешевизне медицины на Западе:

https://monetam.livejournal.com/1602589.html

В России у многих есть религиозная вера в то что «у них там на Западе» все очень хороши и правильно, а у нас «всё ужасно и гадко». Особенно это поражает в разговорах про медобслуживание. Люди уверены, что там сразу же приезжает скорая по любому поводу, и человек тут же получает высококачественное обслуживание, причём бесплатно!

Так вот, мои впечатления таковы:

А. Европа и США в отношении медицины различаются почти радикально. В Америке все платное и жутко дорогое. Большинство населения не может себе позволить медицинскую страховку, и значит никакого медобслуживания вообще. Да и те, у кого доходы позволяют оплачивать страховку, жалуются что врачи завышают счета, а страховая отказывается оплачивать многие случаи. Лекарства безобразно дороги и американцы часто ездят в Мексику покупать их там, так как они во много раз дешевле.

Б. В Европе как у нас, государственная страховая система. В результате огромные очереди на запись к врачу (иногда месяцами!), и когда дождёшься врач тебе может уделить порядка десяти минут.

В. Скорая помощь везде(!) приезжает только если есть прямая опасность для жизни и человек не в состоянии передвигаться. Во всех остальных случаях сам добирайся до больницы, и если есть показания тебя госпитализируют. «Ложный вызов» скорой, то есть если пациент не помирает прямо сейчас, это значит огромный штраф.

Палочкой-выручалочкой всегда является коммерческая (полностью оплаченная) медицинская страховка.

3. Сергей Маркелов озвучил важную проблему — что делать, если есть медотвод к прививке. К примеру, переболевшим коронавирусом рекомендуют не делать прививку, покуда количество антител не упадёт:

https://www.facebook.com/sergey.markelov.58/posts/5657781774292536

Лично я, будучи жителем Петербурга, очень благодарен москвичам. Они обкатывают на себе все новые решения, благодаря чему другим городам удаётся избежать многих шероховатостей.

Понятно, что сейчас колёсики в мэрии закрутятся: для переболевших и для тех, кому прививку делать нельзя, придумают специальные справки. Когда новации дойдут до Петербурга, чиновники будут уже учитывать в своих запретах и медотводы.