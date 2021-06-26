Вязание сжигает калории, повышает самооценку: весомые причины взять в руки крючок или спицы

Вязание может показаться скучным, утомительным и даже нервным занятием. Но ученые с этим не согласны. Они выяснили, что это занятие полезно для нашей психики. В психологии даже есть специальный термин – “лечебное вязание”. Как именно спицы и нитки могут помочь справиться с негативными эмоциями? Расскажем ниже о пользе вязания для нашего организма.

Вязание снижает стресс

Когда вы только учитесь вязать, набрасывание петель на спицы может показаться нервным занятием. Но это проходит, когда процесс становится автоматическим. Ученые считают, что регулярное вязание помогает уменьшить стресс. Это достаточно рутинное занятие, которое успокаивает головной мозг. Вязание практикуют и при навязчивой тревоге, и при панических атаках.

Почему оно так эффективно? Вязание требует высокой концентрации. Когда мы сосредотачиваем мысли на спицах и петлях, мы перестаем думать о чем-то другом. Мозг отдыхает от постоянных тревожных мыслей, а человек чувствует себя лучше и спокойнее. К тому же трудно испытывать негативные эмоции, когда вы своими руками вяжете что-то красивое.

Делает мозг более подвижным

Чтобы связать красивую вещь, нужно немало концентрации. Спицы и крючки хорошо развивают мелкую моторику пальцев. К тому же для набрасывания петлей нужна разработанная координация рук и мозга. Когда мы осмысленно вяжем что-то, мозг начинает работать усерднее.

Поэтому вязание – это отличное хобби для пожилых людей. Умение концентрироваться и удерживать внимание на чем-то одном помогают отсрочить или предотвратить развитие деменции. При вязании улучшается моторика рук, а также общая зрительная координация. Набрасывание даже простых петель на спицы назначают маленьким детям при артрите и двигательных нарушениях.

Улучшает социальные навыки

Кажется, что вязание – идеально хобби для одиночек, которые не любят болтать попусту. На самом же деле это занятие отлично развивает социальные навыки. Вы наверняка видели, как наши бабушки собираются вместе, чтобы что-то связать. Когда вы хорошо осваиваете навык вязания, процесс становится не таким энергозатратным. Пальцы на автомате набрасывают петли на спицы, поэтому вы не испытываете трудностей с поддержанием разговора. Это хорошо влияет и на работу мозга. Он делает три вещи одновременно: управляет руками, следит за петлями и обрабатывает речь.

Помогает справиться с депрессией

В психологии лечебное вязание часто назначают людям, страдающим от депрессии. Это занятие не только успокаивает разум. Ученые доказали: когда мы вяжем, наш организм усиленно вырабатывает серотонин. Это гормон счастья, который считается природным антидепрессантом. А депрессия обычно развивается именно при его недостатке в организме.

Повышает самооценку

Всегда приятно создавать что-то своими руками. Вязание тоже повышает нашу самооценку. Мы не только обучаемся новому навыку, но и видим результат своей работы. А еще связанные вручную вещи приятно дарить своим друзьям и родственникам. Они, конечно, хвалят нас в ответ, что тоже хорошо сказывается на самооценке. Вязание помогает людям выражать себя и высвобождать свой творческий потенциал.

Сжигает калории

Пусть вязание и считается монотонным процессом, но высокая концентрация требует от организма немало энергии. Ученые подсчитали, что за полчаса набрасывания петель на спицы вы потратите целых 55 калорий. Да, это число нельзя сравнивать с затратами во время пробежки, но все же длительные сеансы вязания тоже полезны для фигуры.

Улучшает качество сна

Бессонница чаще всего появляется из-за высокого стресса, тревоги и усталости. А вязание помогает бороться с ними. Это монотонное занятие, которое успокаивает разум. Высокая концентрация внимания на повторяющейся деятельности тоже отнимает много сил. Поэтому полезно вязать перед сном, тогда вы будете ложиться спать расслабленными и свободными от напряжения.