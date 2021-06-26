 

Суд приговорил к 22,5 года лишения свободы полицейского Дерека Шовина

26.06.2021, 21:12, Разное
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…за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Суд в Миннеаполисе приговорил к 22 годам и шести месяцам лишения свободы экс-полицейского Дерека Шовина, которого признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Associated Press.

Прокурор просил для 45-летнего Шовина 30 лет лишения свободы. В свою очередь его адвокаты настаивали, что их подзащитного лишили права на справедливый суд: они указывали ошибки со стороны присяжных, прокуратуры и работников суда.

В апреле присяжные признали Шовина виновным по всем пунктам обвинения — 12 членов коллегии назвали его виновным в убийстве второй степени (непреднамеренном), убийстве третьей степени, а также в причинении смерти по неосторожности.

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Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими 25 мая прошлого года в Миннеаполисе: мужчину заподозрили в попытке расплатиться поддельной купюрой в 20 долларов. Офицер полиции Дерек Шовин применил удушающий прием и продолжал давить коленом на шею Флойда несколько минут, хотя тот несколько раз сообщил, что он не может дышать. В результате задержанный скончался.

Убийство Флойда спровоцировало протесты против расового неравенства по всей стране, сопровождавшиеся массовыми беспорядками. В США движение Black Lives Matter охватило все крупные города, в Нью-Йорке, Сиэтле и Портленде демонстрации переросли в создание автономных зон без полиции и занятие административных зданий. Против демонстрантов выступала Нацгвардия.

Источник: Новая газета



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