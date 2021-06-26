 

Ольга Бузова мечтает встретить Новый год в своей квартире

26.06.2021, 20:56, Разное
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Популярная российская ведущая Ольга Бузова мечтает встретить Новый год в своей собственной квартире. В очередном посте, обнародованном в социальной сети Instagram, артистка подняла с фолловерами тему неприличных вопросов.
Очень часто у Бузовой спрашивают, когда она станет мамой. Эту тему с фолловерами обсуждать не намерена. Также некоторые интересуются, когда экс-ведущая «Дома-2» переедет в новую квартиру. Некоторые и вовсе считают, что она не купила объект недвижимости.

Бузова объяснила, что в квартире делается ремонт. Несмотря на то, что артистка много работает, у нее есть ряд затрат. Она помогает семье, платит заработную плату команде, тратит средства на отдых, досуг. В последнее время Бузова приобретает строительные материалы, которые обходятся в немалую сумму средств. Она заявила, что в квартире будет присутствовать мрамор. Самой же ведущей хочется уже быстрее переехать, но пока Бузова вынуждена арендовать жилье.

Некоторые фанаты поддержали ведущую и похвалили ее за то, что она всего добивается сама. В то же время ряд хейтеров начали затрагивать вопросы материнства. Они считают, что Бузовой уже давно нужно было родить ребенка, ведь в этом года ей исполнилось 35 лет.

Источник: fedpress.ru



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