ОМОН разогнал в Москве акцию против обязательной вакцинации от COVID-19. Ее устроили коммунисты

На мероприятие в Новопушкинском сквере пришло около 1000 человек. Среди задержанных оказался глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. “Открытые медиа” уточнили, что в автозаке оказались участники акции со знаменами компартии РФ и те, кто пытался отбить задержанных.

“Свои действия полицейские никак не объяснили: акция продолжалась больше часа, но вмешаться сотрудники МВД решили только в самом конце”, – сообщил Telegram-канал издания.

По данным “Медиазоны”, в акции, которая проходила в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, приняло участие несколько сотен человек. Рашкин заявил, что правоохранители нарушили закон, сообщил телеканал “Дождь”.

В разговоре с “Открытыми медиа” Рашкин заявил, что обязательная вакцинация нарушает конституционные права россиян. Он отметил, что уведомил мэрию о проведении встречи с избирателями.

Контекст:

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным ВОЗ, Россия – лидер в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Так, 24 июня в стране зафиксировали более 20 тыс. новых больных, это был максимальный суточный прирост с 25 января (тогда выявили почти 19 тыс. случаев).

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с “индийским” штаммом коронавируса. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Московские власти на прошлой неделе обязали работодателей организовать обязательную вакцинацию как минимум 60% сотрудников сфер услуг, торговли и общепита. Такое постановление подписала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

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