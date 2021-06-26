 

Спецназовец, который пропал в Кропивницком в конце мая, нашелся – полиция

26.06.2021, 20:54, Новости дня
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Эту информацию в комментарии “ГОРДОН” подтвердила руководитель отдела коммуникации полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко.

“Местонахождение гражданина было установлено, жертвой преступления не стал. Его нашли в Кропивницком”, – сообщила она, не приводя деталей.

О пропаже Капатилова его мать Маргарита рассказывала информагентству CBN 16 июня.

“28 мая мой сын ушел из дома, что на Новониколаевке. Он раньше был в военной части и потерял удостоверение участника боевых действий. Нужно было его восстановить. Мы собрали документы, а он пошел на почту отправлять письма. После этого его больше никто не видел”, – сказала она.

22 июня мать спецназовца в Instagram написала, что он нашелся, “живой и здоровый”. Скриншот Stories в Facebook перепостила пользователь Наталья Ковтун.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=960290714734768&id=100022615440918

Сама Капатилова не сообщала, при каких обстоятельствах нашли ее сына, но благодарила всех за помощь, в том числе сотрудников уголовной полиции.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=955044508591085&id=100022566340819

В комментариях к посту Ковтун она призвала детей звонить их родителям.

“Если вы без телефона, подойдите к кому-нибудь и попросите набрать и сообщить родителям. Я уверена, что большинство из них вам пойдет на встречу. Бывают такие моменты, когда потом уже не будет кому поднять трубку”, – написала женщина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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